「我家定量的糧食不夠吃，兩個弟弟特能吃。」

「男孩子正是長身體的時候，沒肉吃，油水少，當然吃得多。」奶奶歎了口氣。

大家都挑肥肉買

一九五三年，中央政府頒布《關於糧食的計畫收購和計畫供應的命令》，全國開始實行糧食計畫供應。五四年又實行了食油定量制度。

五五年八月國務院下達《關於市鎮糧食定量供應暫行辦法》，這一年的十一月正式在全國使用糧票，油票。布票、肉票也隨之出現。

從此，城市人口按照重體力、輕體力勞動，腦力勞動者，學生，居民等以及各年齡段的兒童進行分類，各自有不同的糧食定量和粗糧、大米、麵粉的比例。

每個月人們所得的糧票是有限額的：中學生男生三十四斤、女生三十二斤。三歲以下兒童九斤。三歲以上到上中學前，每年按年齡逐漸增加定量。成人則根據工作分類，沒有正式工作的家庭婦女只有二十五斤，重體力勞動者四十五斤，煤礦工人享受最高定量五十七斤。其他工作的是二十八斤。這裡面包含有十五斤半麵票、五斤半的米票和七斤粗糧票。在糧店裡憑糧票買糧，麵票只能用來買麵，米票只能買米，粗糧票只能買粗糧。

肉、蛋、白糖、食用油等也實行憑票定量供應。糖、油、肉每月每人半斤。工業品的百分之六十八、副食品的百分之九十都憑票限量供應。去市場選肉，大家都挑肥肉買，因為回家能再榨點兒豬油改善伙食。

「鳳新，我們家每個月的半斤澱粉用不完，以後給你帶回去。」奶奶望著吃得正香的鳳新說。

「謝謝奶奶！」鳳新高興地笑了，雙手放在吃得略鼓起來的肚子上接著說：「奶奶，我今天吃超標啦！」

「為什麼？」

「毛主席說：節約糧食問題，要十分抓緊。按人定量，忙時多吃，閒時半乾半稀，雜以番薯、青菜、蘿蔔、瓜豆、芋頭之類。我現在是閒時，可卻吃了四個大包子！」

「哈哈……」京峽大笑道：「你可真是活學活用毛主席語錄的典範呀！」奶奶沒有笑，只是搖搖頭。

「對了，鳳新，我可以問問小笛和其他女生，看誰家裡有多餘的澱粉，都可以貢獻給你。」

教育與生產勞動結合

七月份期末考試一結束，學校就宣布，暑假期間全校師生將下鄉參加夏收勞動。地點是順義縣張喜莊公社文化營大隊，時間為三週。

京峽班上的同學們聽到這個消息，激動地直蹦高，大家從來沒去過農村，也沒有這樣長時間的離開過家，學生們視它為一件人生大事。

每個同學交上五元錢，二十斤糧票作為伙食費。臨行前，老師先教給學生怎樣打背包。這點小意思，難不住他們，沒學一會兒，就打得像模像樣。

一個晴空萬里的早晨，一一○中學的學生們聚集在學校操場。京峽，鳳新和小笛站在人群中，興奮快樂的臉上泛著紅光。

「你的背包帶是解放軍用的！」鳳新撫摸著京峽捆背包的帶子，眼裡流露出羨慕的神色。

「是我爸的。」京峽感到自豪。

「小笛，你打的背包真好看，有稜有角的。」京峽欣賞著小笛肩上的背包。一塊淺藍色塑膠布把薄被及放在裡面的換洗衣服裹得平平整整，一根白色的粗帶子將背包打成勻稱的三橫兩豎，一只用線繩網兜裝著的淡藍色臉盆掛在它的後面。背包左側吊著一個搪瓷杯和軍綠色水壺，右側是一個布挎包，挎包的帶子上綁著一條用來擦汗的白毛巾和說「快板書」用的兩片大竹板和五片小竹板。脖子上掛著一個印有毛澤東頭像的塑膠小紅包，裡面裝的肯定是小「紅寶書」。

「快板書」是一種民間口頭演唱藝術，根據民間藝人傳說，已有上百年的歷史。過去當藝人們沿街賣藝時，經常是見景生情，即興編詞，隨編隨唱。解放戰爭時，士兵在行軍途中，編演了許多即興快板作品，用來鼓舞士氣。

演唱者具有隨機應變看見什麼唱什麼的特點。一九五三年，天津快板書演員李潤傑，在民間口頭演唱藝術的基礎上，創造了「快板書」這一藝術形式。文革開始後，這種簡單易學的演唱藝術在毛澤東思想宣傳隊演出時頗受青睞。

「怎麼，你在行軍路上還要表演嗎？」京峽拿起小笛挎包上的小竹板兒試著打。

「這是我們宣傳隊的任務，為大家鼓勁呀！」

「同學們，現在開始整隊出發！」大喇叭裡傳來軍宣隊長的聲音。

於是各班站成一個方隊，全校師生組成浩浩蕩蕩的隊伍走出校門，迎著朝陽向東北郊農村挺進。

一開始隊伍排得還算整齊，同學們情緒高漲邊走邊唱，嘹亮的歌聲公里外都能聽見。

七月的北京，一到中午便驕陽似火，大家已經在路上走了三個多小時。隊伍逐漸變得稀稀散散，間距不等。

「還有多遠呀？我水壺裡的水都喝光了！」不到十三歲的京峽滿臉是汗，帶著哭腔說。

「我這裡還有些水先拿去喝，一會兒路過村莊時，我們會在那裡休整。」不知什麼時候，教語文的汪老師突然出現在京峽身後。「咦，汪老師，您什麼時候趕上來的？」京峽扭過頭，見汪老師手裡拄著一隻拐杖，頭頂上布滿汗珠，短袖襯衫已經濕透。

「我剛剛路過你們班，要加把勁兒啊！」汪老師說著，取下他肩上的水壺遞給京峽。

「還得走多長時間呀？」

「剛走了一半，估計還有三個多小時。」

京峽一聽汪老師的答覆，眼淚差點掉下來，她實在走不動了。

忽然，一陣響亮的快板聲傳來，接著小笛那清脆圓潤的嗓音飄然入耳：

紅軍不怕遠征難，萬水千山只等閒。

五嶺逶迤騰細浪，烏蒙磅礡走泥丸。

金沙水拍雲崖暖，大渡橋橫鐵索寒。

更喜岷山千里雪，三軍過後盡開顏。

京峽看見小笛和宣傳隊的幾個女生正站在路邊，手裡打著竹板，說唱毛澤東詩詞給大家鼓勁。

「小笛能堅持，我也能。」京峽暗暗給自己打氣，一瘸一拐的緊跟著隊伍。

文化營大隊的院落終於進入眼簾。這時，歌聲又高昂了起來，同學們雄赳赳、氣昂昂地開進村莊。

進村後，擔任連副指導員的同學宣讀了學生們分派到各老鄉家住宿名單。她先念學生的名字，然後讀出接待他們的農民名字。京峽、鳳新、林楠、楊潔四個女孩子被分在一起。小笛同宣傳隊的女生住在一起，便於排練節目。當副指導員念道京峽她們的房東李永剛的名字時，一個身材矮小的男人舉起手來，高聲道：「在這兒！」（待續）