當代中美關係自1979年雙方建交開始，到目前2020年雙方瀕臨碰撞為止，共42年，接下去怎麼走，可以從大、小形勢兩個角度觀察。

大形勢，是42年分5個階段一路走來。1979年建交之後，到1991年蘇聯解體，雙方是蜜月期，共同對付蘇聯；1991年蘇聯解體到2001年中國入世（WTO），是磕碰期；2001至2009年，小布希時代，是美對中的提防期；2009年歐巴馬上台，是遏制期；2017年川普上台，短短4年，美對中就從遏制演變到了敵對。

小形勢是觀察中美關係為何進入新世紀後，不過20年，美對中的態度就從提防進展為遏制，再進展為加強遏制，甚至到了目前明顯已是敵對之勢，其緣由說到底就是「修昔底德矛盾」。中國GDP在全球的排名，從1979年的第15位上升到2000年第6位，2010年超越日本成為全球第2，意謂著中美雙雙掉入了「修昔底德陷阱」。根據艾利森教授的研究，人類過去500年共有16對老大、老二的矛盾，其中有12對，即75%的機率發生了戰爭。

中美關係的走向，是75%機率的戰爭，還是25%機率的和平，現在看來，戰爭的可能性的確不小。主要的邏輯有兩個。

當今美國不同於以往歷史上的老大，老大做不成就做老二，甚至老三。當前美國作為全球霸主，其地位建立在「美軍、美元、美債」的正面循環基礎之上，表面強大榮光，內在卻十分脆弱，其中任何一環若出現問題，就一垮全垮，非但老大做不成，連老二、老三也做不了，所以，對美國而言非做老大不可。這就明白了美國何以對中國發起全面衝擊，甚至卯足全力往死裡打的緣故。此即邏輯之一。

邏輯之二在中國一方。中國一向態度較低，所謂韜光養晦。但川普上台後，美國將中國定位為「修正主義強權」及戰略對手，2018年副總統彭斯演講，通篇內容形同對中宣戰之檄文，2019年3月成立「應對中國當前危險委員會」，在在顯示即使中方委曲求全，想做一個安分的老二已不可得，邏輯上最終亦將逼得中方只有一個選擇，只能搶做老大，否則老二、老三也做不成。更何況，一個快速崛起的中國本就有著追求中華民族偉大復興的強烈企圖。

兩個邏輯的交集結果很清楚，中美兩強看來跳不出「修昔底德陷阱」的歷史規律。現在的關注點是何時？應該說，雙方都蓄勢以待，等待時機，而這樣的時機眼下正在悄然快速形成之中。

同樣地，先看美國一方。美國亟欲打垮老二中國，事關國家戰略，原與川普總統個人無關，只是川普時運不濟，同時面對了新冠肺炎疫情及經濟巨大衰退的衝擊，兩者又交互作用，讓全球社會陷入空前驚恐之中，對其連任選情極為不利。川普要扭轉劣勢，從美國歷史總結的經驗看來，最好、也是唯一的手段就是戰爭。近期美國朝野反華成風，也為這樣的選擇做了最好的鋪墊。

再看中國這一方，北京當局對台海形勢一貫有兩個「寄希望」，一是寄希望於台灣當局，這在過去也許還抱著一點期待，現在大約已不存在幻想了；二是寄希望於台灣人民，現在台灣民情丕變，看來也無希望可寄了。其實在這兩個之外，還有兩個不明說的，就是寄希望於國民黨當局及寄希望於美國當局，同樣地，依目前形勢也都不再有什麼希望可寄了。於是，對北京當局而言，從2個「寄希望」變成了4個「沒希望」，北京會做什麼選擇，亦可推想而知了。

在這樣的形勢下，中美關係之可能走向衝突，恐怕已不是小概率的事件了。川普倚重的戰略家班農在川普上台之初即預言，10年內中美必有一戰，諒非濫言。儘管如此，幸運的是，這樣的可能雖是基本面模式，也只是中美關係走向的3種「G2」模式之一，另兩個都比它更好。

第2種，是我兩周前評論提到的，面對人類共同敵人，中美必須合作抗疫。日前兩國元首通話，決定將排除干擾，共同對抗正在危及全球的疫情。以美方之前的不友好態度，中方顯然是給美方一個台階下，引導雙方關係無論如何先走上或把握住這種「G2」模式，雖然它極可能是暫時性的。

第3種，就是交換。如果中美雙方都清楚直接衝突的風險與代價，則在條件具備下不排除以交換達成妥協，至於交換的標的當然是雙方利益矛盾衝突之所在。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）