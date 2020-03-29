美中兩國元首一通電話，雙方新冠病毒的甩鍋口水戰暫時鳴金收兵，但兩國在全球各地與各個領域的爭鋒不會因而趨緩，甚至還有加劇之勢。

大陸外交部發言人趙立堅在推特發文抨擊美軍將新冠病毒帶到中國武漢，固然是大陸權力運作的一環，以確保習近平的威信不受打擊，而中國駐美大使崔天凱痛罵趙立堅散播「瘋狂謠言」也是權力運作的一部分，目的在為政權的穩定提供正當性與合理性。

同樣地，美國總統川普先痛批「中國病毒」，目的顯然是將美國疫情失控的責任推給大陸；後來揚言決定不再使用「中國病毒」這個名詞，也是考慮到美中未來仍有許多「交換的關係」有待推動。

但只要地球繼續運轉，美中兩國在全球各地與各個領域的爭鋒就永遠不會停止。然而，爭鋒也不會妨礙他們之間的合作，特別是合作可以讓雙方互蒙其利的時候。

國際政治與大國角力就是這麼既簡單又複雜地交互進行著。所謂簡單，指的是所有爭鋒或休兵都是出於權力與利益的考量；之所以複雜，就是國與國之間的合縱連橫與交換關係的進行往往超出大多數人的理解。國際政治學現實主義大師摩根索指出，具有外交決策與國際關係知識的學者，即使沒有參加決策制定，也能對決策本質掌握個八九不離十。

許多人可能不理解為何川普與習近平在通完電話解決歧見後，美國國務卿蓬佩奧仍多次提及「武漢病毒」與「中國病毒」，難道川普與蓬佩奧一個唱白臉，一個唱黑臉？其實，只要瞭解美中關係幾個結構性因素，即可豁然開朗。首先，美國情報顯示，儘管美中在外交口水戰休兵，但中國仍繼續與俄羅斯、伊朗聯手在國際上散播對美國不利的疫情資訊，並將病毒來源歸咎於美國。

民意是另一個重要因素，在這次針對新冠病毒疫情的攻防戰中，不止美國人對中國的好感度大為降低，直追1989年天安門事件後只有33%的最低點，而且全球對中國的好感度也大幅降低，讓北京吃了一個大悶虧。另外，根據蓋洛普13日至22日進行的民調，49%的美國人認可川普的表現，45%反對，與他在蓋洛普獲得的最高支持率相同。針對疫情掌控的問題，60%的受訪者認為他做得不錯，38%反對，此顯示川普的「甩鍋策略」奏效。

華為5G是美中角力的另一個戰場。由於美國自己尚未能在5G發展出可以取代華為的能力，很多人都不看好美國能在5G的發展上超越中國。殊不知，美國只要透過情報降等、不提供反恐情報以及貿易談判，就能將英、法、德三國與華為5G的合作控制在30%-35%以內，華為5G的未來發展就會受限，因為美、英、法、德，加上日本與南韓仍是最尖端及關鍵技術的持有國。而美國與日本索尼/瑞典艾立森、芬蘭諾基亞、南韓三星卻可在5G的發展上進行長期持久的合作。

美中爭鋒有可能在疫情告一段落後，刺激兩國奮起直追，這也是川普與習近平最近都期望盡快復工以啟動經濟活動的原因。國際經濟專家表示，今年度第1季大陸經濟肯定是負成長，但全年度仍可望達到成長1.5%的目標，美國則僅成長1%。因此，美國與大陸在今年第4季與明年第1季，都會啟動「後疫期戰略」而急起直追，並在許多關鍵產業攻城掠地，取得領先地位。

美中交鋒是雙方戰略矛盾的產物，更是一個長期的競爭。作為霸權挑戰者，中國大陸當然不會滿足於目前全球權力格局的現狀。對北京來說，「韜光養誨」早已是明日黃花，「積極有所作為」才是硬道理。

作為既有強權，美國也不可能坐視霸權領導受到挑戰者「攻頂」，而會採取各種反制手段，延緩中國經濟成長、遲滯其科技發展、打擊其軍事現代化，甚至為「一帶一路」戰略設下路障。

面對美中兩國的霸權爭奪戰，作為小國的台灣，特別是民進黨政府，可能不會滿足於棋子的角色，而更有興趣提升層次。從民進黨政府官員、文字與電子媒體、社群媒體與網軍「仇中」、「反中」與「恨中」的言論，加上外交部、國防部、陸委會的全力配合，情勢已接近失控以817萬高票連任的蔡英文總統若不能體會美國在台協會主席莫健要「台灣小心備戰」的警告，而降溫自制，兩岸關係可能陷入險境！