美國總統川普27日簽署了史上金額最大的經濟振興方案，總金額超過2兆美元。紓困方案改變了政府與民間企業的關係，一些美國人苦笑: 睡覺前我認為我在資本主義的美國，一覺起來我發現原來我在社會民主黨主政的歐洲。

事實上，若加上其他國家的紓困方案在內，全球投入振興經濟的金額已經超過7兆美元，而且還在繼續增加中。這些金額到底有多少效用，誰也不知道。因為這都是非常時期的非常決策，都只是一種嘗試。

911之後，人們面對了過去從未發生過的大規模恐攻威脅。當時美國國防部長倫斯斐在記者會上說出了到現在還在流傳的名句，他說我們所面對的，有些是「我知道我知道」的，有些是「我知道我不知道」的，有些是「我不知道我不知道」的。今天新冠肺炎顛覆了多少舊秩序，我們面對了太多「我不知道我不知道」的事物。這不是1、2隻「黑天鵝」的事，也不是簡單用數學機率就可以應付的「風險」，而是在政策與可能的結果之間存在太多太多的「不確定性」。面對這個被學者稱為「激烈不確定」時代，誰也沒把握說誰的決策一定對。

所以在抗疫過程中，我們看到有主戰的、主和的，還有不同風格的領導。哪一種堪為表率，也只有等待歷史來證明。當初美國經濟大蕭條時，誰也拿不出一個救市的特效藥，小羅斯福總統也是在各種壓力下，就他認定或可行的方案一一嘗試。有些放棄，有些堅持，有些則乾脆讓幾個脾氣暴躁的人來主事，這樣萬一失敗，也有個擋箭牌好把責任推給他。不過史家一般還是認為小羅斯福是非常能幹的總統，因為他帶領美國走過蕭條，走過二戰。

不確定環境之下的非常決策，當然不可能是純理性的，每一個人都認為自己是對的，因此決策過程也少不了各方勢力的角力與折衝。大蕭條時代如此，現在更是這樣。以2兆美元的經濟振興方案為例，誰有資格拿這些錢？拿多少？誰來分這筆錢？是重個人的失業救濟，還是企業的紓困？每一個細節都需要談判。經過挑燈夜戰的馬拉松談判與交換，最後才像拼圖一樣，拼出一個2兆的紓困方案，財政部長穆努欽就是2兆背後的談判功臣。

綜合各家媒體報導，我們發現穆努欽與民主黨參議員談判紓困方案能夠成功，有幾個點是關鍵：第一，他知道什麼時候該讓給民主黨，贏者不全贏、輸者不全輸是談判成功的關鍵。第二，他清楚知道川普要什麼，小地方他代表川普讓步，但大的地方一定把功勞留給川普，他謹守川普發言人的角色，從不僭越成為決策者，這讓川普對他有了高度的信任。第三，他也知道川普身邊有共和黨大老對他不滿意，所以他說服川普盡快批准紓困方案，以免夜長夢多。第四，在談判過程中，他累積自己的實力，並且讓財政部保有分配5000億經費的權力。於是人們發現過去小看穆努欽了，而他能讓兩極化的國會達成共識，這個能力也成為他日後更上層樓的政治資本。

新冠疫情的蔓延到現在還是進行式。在還看不見終點的過程中，有哪些摸石子過河政策會出現，還會淘出哪些風流人物與英雄豪傑，都還可以細細觀察。

（作者為東吳大學政治系教授）