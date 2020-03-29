這次新冠肺炎疫情，台灣總體表現不錯，但也絕非網軍造神的那樣無懈可擊，其中最匪夷所思的操作，就是防疫資訊不透明。表面上，陳時中天天召開記者會讓記者問到飽，資訊量多不等於資訊質好，一些關鍵地方其實都閃爍其詞。

最近台大因防疫問題跟中研院槓上，台大要求中研院披露5位確診者足跡資訊，對方卻以疾管署不允許揭露為由拒絕。這就讓人莫名其妙，到底這類資訊涉及何種機密，讓官方如此諱莫如深？

如果是涉及個人隱私，其實只要公布所涉地點和接觸範圍即可，而且沒有要對公共輿論公開，台大作為互動緊密的相關方，理應享有知情權，疾管署就算擔憂訊息洩露，最多就是要求台大保密即可，為何一刀切拒絕？

或許正如先前陳時中曾提到的，是擔心社會恐慌，但這種論調不足為取。當前疫情日漸惡化已經是事實，社會大眾已經有足夠的心理準備，在這種情況下，資訊的公開透明不僅不會衝擊社會心理預期，反而會讓民眾可以預先做出判斷。隱瞞資訊，只會讓民眾感到無所適從。

比如最近已經證實，空服員、機師以及其他相關人員的確診資訊，如果政府能夠及時公開相關訊息，民眾自然就會意識到搭機出國的高風險性，因此勢必會對自己的行動有所收斂。

換言之，政府與其不厭其煩的宣導遵守防疫規定，不如披露足夠的訊息讓公眾知道，這樣民眾才能心甘情願地待在家中，最大限度減少交叉感染風險。