快評》紐約武漢大不同 18:092020/03/29 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3月28日，醫護人員將病人送往美國紐約布魯克林一家醫院的急診室。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周六晚間改口稱，他不會尋求對紐約州、新澤西州以及康乃狄克州的部分地區進行隔離。美國已成為全球新冠肺炎病例數最多的國家，而紐約確診案例是全美數量的一半，但紐約州州長古莫認為，隔離紐約州將是「荒謬的」和「反美的」，理由有二，一是「那會使金融業癱瘓」；另一個則是「我們將成為中國的武漢，那根本不合理」。 中國對武漢採取的封城措施，的確對經濟產生了影響，同時也限制了人民的行動，但最終被證實是防疫的有效手段，已被多國效法。美國堅持走自己的「不封城」路，誰對誰錯，很快就會有答案。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》美國不再獨特 18:122020/03/25 短評 快評》雙重標準禍延自己 18:132020/03/25 短評 快評》防疫不要搞政治 19:412020/03/25 短評 快評》先打敗病毒吧 19:172020/03/26 短評 快評》ECFA讓脫鉤論現形 19:172020/03/26 短評 快評》別再用武漢病毒 20:132020/03/26 短評 快評》大外宣真好用 18:202020/03/27 短評 快評》川普認清現實 18:212020/03/27 短評 快評》陳時中破口 19:312020/03/27 短評 快評》打臉江啟臣 19:002020/03/28 短評 言論熱門新聞 兩岸危機偵測：王欽》美國成台海麻煩製造者 - 名家 - 言論 黃光國》川普轉彎了，蔡英文呢 - 觀點 - 言論 王汝仙》飛呀飛，直到中鏢！ - 觀點 - 言論 中時社論》徐國勇捅馬蜂窩 蔡英文得收拾社論 - 言論 旺報社評》美中交鋒不因川習通電而趨緩 - 旺報社評 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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