美國總統川普周六晚間改口稱，他不會尋求對紐約州、新澤西州以及康乃狄克州的部分地區進行隔離。美國已成為全球新冠肺炎病例數最多的國家，而紐約確診案例是全美數量的一半，但紐約州州長古莫認為，隔離紐約州將是「荒謬的」和「反美的」，理由有二，一是「那會使金融業癱瘓」；另一個則是「我們將成為中國的武漢，那根本不合理」。

中國對武漢採取的封城措施，的確對經濟產生了影響，同時也限制了人民的行動，但最終被證實是防疫的有效手段，已被多國效法。美國堅持走自己的「不封城」路，誰對誰錯，很快就會有答案。