上周幾個新數據震撼全球，歐美新冠肺炎確診與死亡人數暴增，美國新增失業人數超過300萬，創歷史紀錄，是否預示新失業潮來臨，值得政府注意。

美國勞工部公布的「初次請領失業救濟人數」，一直被視為最能及時反映經濟景氣的數據。上周「初次請領失業救濟人數」達328萬人，比前1周的28萬整整增加300萬人。與歷史紀錄比較，金融海嘯最慘烈時，單周增加的失業人數最多是66萬人，此次高達將近5倍之多。

這個數據反映的是美國因疫情擴散，許多州與城市開始限制民眾出門、進行程度不一的封城，民眾的消費行為大幅降低。加上美國解雇勞工容易，企業只要碰到不景氣，立即大裁員。接下來幾周，美國失業人數應該還會持續增加，依照專家預估，失業率可能從現在的3.5%暴增到10%以上，

對經濟結構中服務業占比達8成的美國而言，這次疫情對經濟的衝擊更甚於其他國家，失業增加又會進一步拖累經濟。美國是全球最大的經濟體、最大的進口市場，一直是全球經濟的引擎，美國經濟如果真陷入衰退低潮，失業爆增，其他國家恐怕也很難倖免，這股失業潮是否會如疫情一樣傳染到到其他國家？

相較美國極度「資本主義」的企業文化，台灣的企業與勞動市場較溫和，勞資雙方同舟共濟度難關的意願較高，政府最重要的責任也應該回到保護勞工與民眾。但如果業績長期低落，終究難逃裁員一途，大家只能期望現在的大緊縮短期結束，不會有大失業潮來臨。