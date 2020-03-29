購物車防疫！ 醫師建議「把手分區、雙手分工」

正如本社論日前指出，新冠肺炎正在翻轉世界，各國政治、經濟與醫療體系都面臨沉重的挑戰，國家競爭力、地緣政治與全球化發展勢必重組。例如，美國若疫情持續惡化，造成巨大經濟損失，則川普連任之路將顛簸難行，美國和全球的政治與經濟將面臨衝擊。疫情早晚必將過去，但到底會花費多少時間、多少代價，迄今無人可準確預測。

後新冠肺炎世界一定會有所變化，但完全無從預測。那麼，在疫情過去之前，我們需要認真思考，身處於疫情仍在發展中的個人，該如何調整生活和思想，來面對這場可怕的瘟疫。我們的思考面向，應該包括：個人該如何面對疫災，如何面對家人、同事和親友，以及如何和社會、國家互動。

當然，坊間對個人如何防疫，已有頗多的介紹。新冠肺炎病毒不同於過去的所有病毒，它關係著個人健康，甚至生死，不管個人對醫療知識是否感到興趣，都必須對國內外疫情的發展、防疫的基本知識保持高度的關注，盡全力避免個人染疾，以免造成個人、家庭和社會的負擔。特別是，即使染疾後能夠痊癒，纖維化的肺部也將成為終身病痛，因此務必全力防止憾事發生，才是對自己和親友負責任的表現。

其次，在面對家人、服務機構和親友上，疫情是一項危機和威脅，但也是一種機會和恩賜。若把握得好，它就提供了我們對家人、工作夥伴和親友表現關懷和協助的機會，可以增進彼此的關係；但若無法好好把握，它可能就成了破壞個人、工作夥伴和家人、親友關係的劊子手。因此，好好利用疫災的「百年良機」，無私地表達對親友、同事的關懷、慷慨和協助，甚至彌補過去「無心」之過，是每個聰明的個人在此關鍵時刻應有的正向體會。

雖說台灣疫情受到有效控制，但已有298個確診案例，表示如果個人的「運氣夠好」，是有機會「中鏢」的。一旦被宣布確診，可能就必須在指定醫院接受診療多時，它可能會長達1、2個月，最壞的情況是無法出院。屆時，當然無法和家人親友聯繫，許多正在進行中或規畫要做的事都會被迫中斷，所造成的個人、家庭和親友的損失，極可能是難以平復的。因此，一個負責任的個人，是該想想萬一自己「中鏢」時，該如何在最短時間內安排或通知好利害相關者，甚至「超前部署」地預先寫下設定的安排，好讓「災情」減到最低。

再來，是個人該如何面對社會和國家？當然，遵守國家法規，特別是可能會越來越嚴格的疫情防治規範，是國民應盡的義務。但是，法規其實是國家對國民要求的「最低標準」而已，社會對個人的要求或期待往往會高於法規，特別是對那些居高位或從事被社會高度尊敬的行業者，如醫師、教師、律師等。這些專業人士特別要注意自己的一言一行，不僅不可違反法規，而且不要忤逆社會的期許－社會希望他們做出表率，讓庶民大眾仿效。

這其實就是道德上的自我要求。部分國人受西方的邏輯訓練，往往認為法治是現代社會最高且唯一的標準，殊不知這忽略了先進國家除了法治，還是非常重視道德或美德，例如許多慈善家的善行對社會做出了巨大貢獻，受到眾多世人的稱許，如比爾蓋茲、巴菲特等人。因此，面對疫情猖獗，個人針對國家社會的需要，應衡量個人條件來多所奉獻，使形成一股正面力量，讓防疫、抗疫獲得最佳的效果。例如，若眾多庶民信賴政府和專家，不搶購、囤積物資，就不會造成短缺或匱乏現象，讓社會秩序得以維護、人心得以穩定。這種正面力量會產生一種良性循環，讓社會在面臨各種危機衝擊下，都會讓社會秩序繼續維持，不至於造成全民受害的後果。

最後，個人在疫災下應把握住「阻絕病毒於體外」的原則，而在做好健康防護之餘，也要體會世事的短暫與變幻莫測，唯有把握當下、過好每個時刻，才能在風雲驟變、人事全非時沒有太大的遺憾。