兩千多年前的《孫子兵法》時至今日仍是世界各大軍事院校的教材，這與《孫子兵法》重戰略、重思想、重形不重意的特質有關，因此不只可應用在兩千年後的軍事，更可適用於許多領域。

近日，前陸軍中將、國民黨不分區立委吳斯懷因議事攻防深陷輿論風暴的事件，就可從《孫子兵法》來切入思考。〈始計篇第一〉開宗明義就說「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」。以台灣當前的政黨政治運作來看，黨的整體戰略運作必然與其興衰勝敗緊密關聯，因此國民黨的政治人物表現不好，或是跟黨的運籌帷幄相悖，便可能自亂陣腳，予敵可趁之機。

事實上，雖然近期在「共機繞台非挑釁」的言論上惹議，不過吳斯懷的質詢中不乏佳作，包括對中共封鎖我國的能源儲備問題、我國在大國競爭下的戰略避險考量，其實都有學理支持。向國防部索取資料更被證實是烏龍一場，國防部副部長張哲平就對外證實，吳從未跟國防部要過機密資料。即使如此，從國民黨的攻防布局來看，吳目前的單兵作戰卻已對藍營造成一定影響。

首先就吳目前引起輿論風波的領域來說，許多是涉及國家戰略選擇，即避險或扈從抗衡，是國、民兩黨的路線對決。換言之，就是黨對黨，而非人對人的論述抗衡。因此從權責上來看，這屬於黨中央的責任。在何時發動攻防、由誰主導、選擇什麼議題切入，應由黨中央做全盤規畫為妥，尤其值此防疫敏感期間，民意授權是由黨而生的不分區立委，更應聽黨的節奏。否則就會出現戰略統籌、指揮系統失靈的狀況。

其次，由於「聽訓事件」的輿論爭議仍在，雖然吳曾在專訪時澄清，但對於擅長政治操作的民進黨來說，在避險戰略有相當論述優勢的情況下，自然就會希望國家戰略之辯從黨對黨轉變成黨對人，以此模糊迴避。孫子認為用兵之法「高陵勿向，背丘勿逆」，必須要「避實擊虛」。民進黨正是用這套戰略，用吳來限縮國民黨的戰場。

吳雖是沙場老將，但卻是政治新手，急於翻轉形象的操作卻可能呷緊弄破碗，因為在政壇一夕由黑轉紅，實屬少見，需長期積累。相較於此，吳過去曾自豪參與社運，捍衛退伍軍人權益，如今身處衛環委員會，其實更有大展手腳之處。

能否在國家戰略選擇之辯取勝，是國民黨能否重振的核心關鍵，也是黨主席江啟臣被藍營支持者和國民黨員賦予的重責大任。唯有論述戰場從黨對人轉回黨對黨，由黨中央主導，而非各自為戰，才是藍營最有利的戰略選擇及取勝之道。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）