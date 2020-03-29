新冠肺炎的防疫成果是對一個國家整體防疫能力的照妖鏡，以前防疫人員師儀的對象歐、美、日，在這次都露出原形。為何會如此？因為防疫並不是靠政府就能完成的，醫療與人民才是完美防疫的兩大支柱。歐、美、日是政府說得頭頭是道，缺乏醫療與人民的支撐，還是敗得一蹋糊塗。

台灣醫療因為有傳染病防治醫療網，幾乎百分之百能在醫療網啟動下就接受防疫調度，其他國家想學都學不來，因為需要立法，難度極高。疫情來時，台灣的病床、設備、人力只須依法調控，其他國家還得依靠緊急命令的頒布才得開始調控。歐美國家出現醫療崩潰，一床難求的亂象在台灣比較難出現，台灣需要頒布緊急命令應付的必要性也比較少。

除了醫療的調度，人民配合度差也是歐、美、日崩盤的重要原因。民主國家政府的命令到不了老百姓身上，因為政府是公僕，主人不一定要聽僕人的話。有的甚至逆著幹，這就是為什麼政府決策雖然很好，結果卻很爛的原因。如果再加上政府的決策又爛又慢，那就真會爛到不行，美國在1周之內就躍升為新冠肺炎確診數世界第一就是個鮮活的例子。

台灣也是民主制度，老百姓為什麼會這麼聽政府的話，讓台灣的防疫在上半場有了不錯的成績？因為台灣老百姓的醫療行為是由健保管，不是衛生單位管。台灣的健保在國際上及民眾心裡都有極高評價，老百姓相信醫院比相信政府多，相信醫師比相信官員多，政府透過醫院執行會比較順暢。例如鼓勵民眾出來篩查、執行疑似或確認病例隔離、病患轉送，經由醫院協調都很順暢。由政府單獨執行的居家檢疫、檢疫所檢疫、口罩配發，難度就很高。

台灣下半場的戰役是以防堵及處理社區感染爆發為主軸，不能再死守著關口與醫院的防線，要走入社區才能防堵社區感染。包括社區快篩點的設立，篩查正式走入社區，感染者的偵測由旅遊史中淡出。中央研究院不是有弄出快篩試劑了嗎？找個廠商試劑盒裝上就拿來用了吧！這個時候就不要再做臨床試驗了，直接走綠色通道。非常時期別再龜毛了，醫院還不都在穿雨衣當防護衣了嗎？

人口密集機構全面口罩政策，是為高危機構防護的政策，此時也應該落實。在疫情還只在關口檢疫階段，我們就超超前部署鼓勵大家戴口罩，結果口罩生產跟不上，造成口罩之亂，政府嚇壞了，從此再也不敢跳出來鼓勵戴口罩，連在社區感染瀕臨爆發階段都沒敢出來喊人口密集機構必須全面戴口罩，真是投鼠忌器。校園都出現病例了，寧願停課，也不願硬性規定校園內必須戴口罩，理由竟然是口罩不夠，這不是打臉政府的口罩配給政策是不落實的嗎？為什麼學生會分配不到口罩？

停課、停班、關閉工廠、甚至現在很時髦的封城，都是控制社區感染爆發的最後手段，也是不得已的手段。只要還有點辦法，就不該輕易端出，因為對大家的工作生活會產生很大的不便。老百姓自發的出來篩查，機構自發的全面戴上口罩，就能避免社區感染爆發，就像我們上半場的戰果一樣，只要老百姓做得好，下半場就不用麻煩政府宣布停課、關工廠或封城了，否則大家可能會瘋了。

（作者為中華民國防疫學會榮譽理事長）