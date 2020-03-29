儘管美國新冠疫情正在猛爆性的延燒，但是川普總統並沒有忘記繼續打台灣牌對抗中國的「戰狼式外交」，3月26日正式簽署了《台北法案》，這個法的目的被認為是要反制大陸在國際上孤立台灣的「霸凌手段」。只是，過去美國已經有諸多保護台灣的國內法存在，多一個《台北法案》是否真的能保護台灣的外交，恐怕也只是給台灣畫個大餅罷了。

新版本態度轉保守

蔡英文執政4年來，大陸對台灣邦交國的掠奪，可以用一句電影《戰狼》的名言「犯我中華者，雖遠必誅」來形容，3年內7個國家和台灣斷交，蔡政府雖然無感，但是美國反而憂心大陸在地緣政治上，不斷的進犯到美國的勢力範圍，所以表現得比台灣要緊張得多。

事實上，早在2016年歐巴馬最後任期時，美國國會就已在推動這項法案，支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，當時美國的亞太副助卿董雲裳在國會就首度表示，美國支持台灣積極參與國際刑警組織，至於以哪種身分參與還要研究。其實，當時美國除了支持台灣加入國際刑警組織之外，也希望台灣有意義地參與國際民航組織、世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約等。

2018年美國國會首度提出《台北法案》，但是這次通過立法的版本，是在2019年由美國共和黨籍參議員賈德納與眾議員匡希恆等人提出。英國BBC就注意到新舊版本有諸多不同之處。新版本加入了關於加強經貿關係、支持台灣參與國際組織的內容，但刪除了對於「傷害」台灣的國家，美國將採取何種反制舉措的大量論述。

在舊版本裡有兩個章節寫著，對於有意或已經改變或降級對台關係的國家，美國會考慮調整與該國的外交關係，削減甚至中止對該國的經濟援助。而在新版本中，這部分縮至名為「加強對台紐帶」章節下的一小點，用詞也明顯較為保守，刪減了涉及懲罰性措施的部分。

美國保守的態度應該可以理解，畢竟在中國崛起以後，國際事務已經不是什麼都是美國說了算，尤其是川普上台以後，由於崇尚民粹主義，自己在國際事務上逐步的放手，反倒是大陸在「一帶一路」的戰略下，不斷的向外擴展，兩相消長，美國現在想以一己之力，支持台灣找回國際空間，那就更難了。

就以最近美中兩國在疫情外交上的較量，川普雖然不滿大陸外交部發言人指稱新冠病毒可能來自美國，而多次使用「中國病毒」字眼。但在美國疫情益發嚴重之後，為了尋求中國的合作，川普也不得不放下偏頗的種族主義，自己找台階下，呼籲各界要保護亞裔的美國人。

聲援台灣是句空話

當然，在新冠病毒疫情全球蔓延之際，《台北法案》被認為最有急迫性的應該是關於支持台灣參與世界衛生組織，這樣將有助於台灣應對新冠病毒的大流行，讓台灣能與全球分享對處理這個危機的專業與知識。

而台灣方面起初也鼓動邦交國在世衛組織替台灣發聲，美英日加等國也加入聲援台灣的行列。但是這些聲音卻像是空谷足音，在大陸堅持一個中國原則下，大國支持台灣似乎也發揮不了作用。

大陸學者安剛就認為，美中關係在疫情過後會有所改善的預期正在消失，除了疫情蔓延時美中仍不忘在外交上進行較量之外，美軍在南海、台海秀肌肉，也都會刺激中國的反應。而此時川普簽署《台北法案》，更是對美中關係再撒下一把不信任的豆子，讓疫情過後兩國的不信任感可能繼續萌芽。在這個情形下，台灣想依靠《台北法案》擴展外交，恐怕也是緣木求魚。（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授）