新冠疫情由東而西橫掃全球，正進行一波波嚴酷的檢測與糾錯，它把選擇權下放給每個國家，代價則是無可逆轉的人命。

「口罩」是鏡頭下最吸睛的文化檢測。「戴口罩」是亞洲人的抉擇，「不戴口罩」是歐美人的抉擇。歐美人民生病才戴口罩，所以戴口罩就是病毒傳播者。亞洲人則把口罩當作最佳隔離，「有戴有保庇」。亞洲人在歐美因口罩受到歧視與霸凌，但每日全球確診與死亡人數的對照表正在檢測與糾錯。

「封城」是最嚴格的制度檢測。中國大陸付出單月製造業指數驟降30%、全年GDP增速預估減半的代價，進行「武漢封城」，終於疫情逐步平緩，兩個月後解封。大陸疫情真能不復發嗎？誰也不知道。但對焦頭爛額的世界各國而言，「封城」已成為防疫最終典範。即使14億人支援1100萬人的「武漢模式」難以複製，但「有封有保庇」。

「普篩」則是政治人性的檢測。有的想以拖待變，有的是快刀斬亂麻。如南韓1天普篩1萬多件，德國每天進行2萬多次檢測，確診人數雖然暴增，但南韓1.3%、德國0.4%的死亡率，說明普篩抉擇的正確。因此，無論美國總統川普多麼想淡化疫情，也不得不進行普篩。因為普篩才能明確各地的確診人數，具體盤點各州醫療資源，據此進行未感染、已感染輕症、重症者的有效分流、隔離、治療。普篩後暴增的確診數字、讓醫療船進駐紐約與加州、國民兵進駐封鎖區、2兆美元的經濟振興方案達成協議…一切緊急措施都能按部就班進行，股市也止跌回升，因為人民看到了具體的解決方案。

到目前為止，台灣抗疫數字不難看，但為何仍爆發超市搶購、社會不安的現象？因為無法理解的黑數太多。例如：新冠病毒詭譎，無症狀或輕症者占8成，政府為何還告訴民眾：沒病不必戴口罩？口罩不夠用就明說嘛！又如：3月初才說口罩已能日產1300萬片，那絕對夠用了，因為雙北之外戴口罩的人沒那麼多。為何限制每人1周還是只能買3片？政府官員沒看見排隊的人龍嗎？若真拿去做外交，你欠人民一個說明！

再如：普篩已在韓、德等國驗證，確能進行有效分流與隔離，為何台灣官員卻反向思考，難道他國都錯了嗎？如果真的擔心準確率不足，新冠肺炎有個特性是雙肺同時浸潤，若輔以斷層掃描或X光，篩檢率就沒問題了。

人民可以理解國情不同，考量及選擇也不一樣，但不接受欺瞞，因為欺瞞往往導致政策重大失誤。新冠病毒糾錯能力如此嚴酷，從武漢、米蘭到紐約等城市，都是以無數人命為代價，台灣可付不起！

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）