這幾天因為警政署長陳家欽被自己的長官、內政部長徐國勇函送法辦，徐部長又被他的頂頭上司行政院長蘇貞昌海削，甚至還講了重話，怒斥徐添亂：事先沒有報告，事後又三度改口，當疫情嚴峻的此時此刻，「國人同胞一定看不懂，為何要這樣亂！」

的確，在疫情嚴峻的當下，國家最需要安定的力量，作為警消移民執法大家長的內政部長，這段時間的辛苦其實不下衛福部長陳時中，只是選在此時移送警政署長，讓人傻眼，難怪連自己的老闆都不挺。

去年520，群我倫理促進會與遠見研究調查蔡英文總統的治理能力，民調出爐，蔡英文的信任度首度過半，其中最大的進步在於蔡政府的防疫和治安兩項，民眾對政府「預防流行傳染病政策」、「維護社會治安政策」等評價較高，有超過7成認為適當；在司法改革上，民眾對警察信任度高達7成6，但對法官的信任度卻很低，不滿4成。

這樣的調查說明了，人民的眼睛是雪亮的，警察做得好不好，可以從硬指標和軟指標來看，前者是:防制犯罪與偵查的表現，後者，則在於人民對警察整體治安與服務表現的滿意度。也因此，警察首長做得好不好，也應從上述的硬指標、軟指標來看。

全台新冠肺炎至29日累計達298例確診，2人死亡，社區感染之風險已兵臨城下，全國警察參與國境管制、嚴防偷渡以及5萬多名的居家檢疫及隔離，防止趴趴走，任務異常繁重，而疫情嚴峻的此時， 內政部卻以「涉及偽造文書」函送法辦警政署長，卻又遭北檢退案，徒增外界認為是為了爭奪警察人事權，上演派系鬥爭的宮廷劇！

當然，警政署長雖自稱清白，指署長任用機要有前例可循，但顯然做法不夠嚴謹才落人口實，進而引起這麼多的非議檢舉，這些負面消息抵銷了許多基層員警的辛苦，例如:在疫期間，各地警察配合進行疫調、居家隔離的管制執行，員警們因為隔離、檢疫者「智慧離家警報器」訊號頻異常疲於奔命，也有很多員警在執行這些高風險勤務時，卻只有最低防護標準的口罩而已，這些問題如果少點部長、署長的「甄嬛傳」，能夠迅速獲得解決，才能稱得上是真正的警察領導人。

警察在行政體系的位階雖然不高，由於職務性質特殊，與地方結合緊密，動見觀瞻，深受矚目。警察雖稱有公平公正公開的人事制度，但這幾年每逢高階警官人事作業時，從中央至地方各種勢力介入，斧鑿之深，會讓警界中人無心於治安本業，為了仕途必須向政治屈服、向派系靠攏，讓警察的專業中立在政治角力與政治介入中成了犧牲品，能不慎乎？拜託別再演甄嬛傳了，真煩！

（作者為立法委員）