隨夫移居瑞士3年，從未感受到任何種族歧視，直到1個月前，當筆者因為台灣親友的勸告而戴上口罩出門。那時，不但在路上遭受到路人投以異樣眼光，連去醫院探視親友，都被對方不友善地質問：「你來醫院幹嘛戴口罩？勸你拿下來吧？」

筆者這才意識到，哇，原來小小一個口罩，竟然大大反映出東西文化的差異！為防止疫情擴散，戴口罩是台灣人很基本的反射動作，但是在歐洲，他們根深柢固的觀念認為重病快死的人才會戴口罩，而且據他們說，由於鼻子太大戴口罩很不舒服，所以一般人非常抗拒口罩，若看到太多人戴口罩，會有亡國感，人民脆弱的心靈受不了，將導致人心大恐慌！

加上由於歐洲已經沒有大量生產口罩，存貨嚴重不足，所以政府單位都宣導健康民眾不要帶口罩，其實是為了把稀有物資留給更需要保護的醫護人員。不過，短短1個月，瑞士的佛系零防疫政策，已經180度大轉彎，全國進入緊急狀態，變成抱佛腳式的全民抗疫大作戰！

原來，之前的不怕，只是因為覺得亞洲很遠，事不關己。但是，當病毒來敲門，一切都已經為時已晚，瑞士的病例很快破千，現在也破萬了。

瑞士政府在3月13日直播宣布關閉學校及各類不必要的娛樂場所、取消聚會活動、全民居家隔離等措施；14、15日的病例持續爆增，因此16日星期一又再次直播宣布加重防疫措施，餐廳、咖啡館全數關閉，只有超市、藥局及銀行能夠有限制的營業；此外，能在家工作的就在家工作，不能在家的工作的就…不要工作了。

聯邦政府的直播非常有趣，來自不同地區的官員有的講德語、有的用法語回應、再穿插義大利語，整個不知道在演哪齣？不過，表情凝重的演說不論是用哪種語言，氣氛都宛如恐怖片。

居民禁閉在家，市中心宛如死城，此時瑞士全國可以說是完全進入停擺狀態…但是，民以食為天，這是到哪裡都不會改變的真理，所以除去所有不必要的休閒娛樂，大家還是可以去超市買菜的！在超市補貨時，筆者驚訝地看到，瑞士當地人不但帶起了口罩，甚至許多人還戴著一次性的手套在超市購物，真的只差沒有穿著抗輻射全身防護衣出來了！哎呦喂呀，瑞士人不怕則已，怕起來比你還怕！

其實瑞士人熱愛生命（或者是，怕死）可以說是歷史有名的。在冷戰時期，全球受到美、俄發展核子武器的威脅，政府在1960年代就下令所有建築物必須建設抗輻射地下避難所，全民怕到瘋狂建設以至於瑞士擁有全世界比例最高的防核武地窖，總共可以容納114％的居民。

幸好到目前為止這些防核武地窖並沒有派上用場，不過，聽說在這次的病毒防疫戰中，反而變成囤積糧食的好地方！

網路上流傳這場防疫抗戰，中國人打上半場，其餘各國打下半場，海外華人打全場！真是幽默又寫實。筆者從1月收到台灣親友的防疫消息，內心就已如履薄冰，開始部署家中糧食、團購口罩，到現在3月開始又被當地政府禁閉在家，而且看到確診人數還在快速成長，真不知要被關到何時！

這次的防疫戰打得各國政府措手不及，大家也學到珍貴的一課，期望從此世人能不分彼此，一起攜手度過難關。

（作者為作家）