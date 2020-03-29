雖然目前台灣疫情尚稱穩定，但無人能保證「社區感染」不會發生，所以台灣仍存在封城的可能。為了降低封城的風險，或封城可能帶來的混亂或傷害，政府與民眾得要未雨綢繆。因為新冠肺炎席捲全球，短時間內包括南韓、義大利、西班牙、伊朗、菲律賓等國確診人數大增，並已啟動「封城」政策。美國總統川普為疫情所逼，突下猛藥政策發布全國緊急狀態，並提出許多旅遊限制令，廣義而言，也可歸類為封城政策的一環。

廣義而言，因應新冠疫情提升，目前各國都有不同程度的防疫管制政策，只是不一定將其命名為封城而已。有些已是現在進行式，只是管制程度的差異有別，包括有哪些人可以自由行動，哪些必須隔離；又隔離的方式為何，都是重點。

以最先封城的武漢為例，中國由上而下的管制政策固然有其成效，但也可能存在問題，例如政府（包括醫療機構）和確診者之間，可能存在諸多資訊不對稱，難免管制失誤，或帶來不便或不安。唯因體制與規模的差異，大規模封城能否複製，可能有討論空間。例如，義大利原本針對北部實施封城，不料卻造成逃亡潮及監獄暴動。

封城的重點在於是否有系統或妥善的沙盤推演及政策規畫。因為封城存在動態性，所以必須有系統考量，必須設計相關配套，以避免造成可能發生的混亂或後遺症，例如民生物資囤積、搶購或行為失序等後遺症。美國還沒宣布封城，民眾就已開始瘋搶民生物資，顯見封城政策設計配套的重要性，以避免可能帶來的負面效應。

在封城的執行上多是由上而下，然而每個人或組織都有其獨立或自主性，因此必須有縝密的組織分工與協調，讓大家都能同心協力防疫。或若不考慮到民主機制係由下而上運作的配套，可能造成政策執行上的困難。因此，若能使用人工智慧（AI）、物流科技、無人飛機等科技，應有助於執行的順暢。

可以說，台灣目前已是在執行部分的封城政策，隨著疫情升高，也不斷在提升管制的層次。因此，是否稱為封城不重要，重點在於能否遏止疫情發展才是關鍵。例如，SARS疫情爆發期間的封院政策，曾造成諸多問題，但以目前各醫療院所加強管制的作法，就比較能讓民眾接受。因此，從管制政策的角度，進行防疫的「超前部署」、「沙盤推演」或「萬全準備」，都可以是封城政策的內涵。重點在於，政府與民間是否有共識，才是能否發揮防疫成效的關鍵。

（作者楊永年為前成功大學副研發長、美國聖休斯頓大學災難與緊急應變管理研究中心訪問學者，作者馮達旋為前成功大學資深行政副校長）