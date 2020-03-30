無色覺醒》賴岳謙：川普抗疫關鍵危機？美淪世界疫情中心！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第597播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「川普抗疫關鍵危機？美淪世界疫情中心！」

新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，美國確診人數迅速攀升，3月27日累計確診超越中國大陸與義大利，成為世界疫情中心。全美於1月21日出現首例新冠病毒感染者，3月10日病例破千，3月18日過萬人，增速高於義大利，防疫問題成華府棘手難題。

新冠病毒快速蔓延之際，川普罕見宣布紐約州為「重大災區」，其中人口密度最高、最繁華的金融重鎮紐約市又為該州疫情最嚴重地區。隔沒多久，華盛頓州與加州也相近被宣布為重災區。令人堪憂的是，美國快篩尚未普及，實際確診人數恐怕比官方數字更為驚人。

紐約州與加州分別為美國金融與科技重鎮，而紐約州長古莫（Andrew Cuomo）形容，當例病例增速如「子彈列車」，呼吸器嚴重不足，照護體系不堪負荷；無健保的染病者無法獲得妥善救治，大幅增加群聚感染機率。而聯邦制度導致州政府各自為政，醫護資源配置不均，更加重防疫難度。

全美過去一周內申請失業救濟金的人數從前一周的28.2萬人升至330萬人，遠超於過往最高紀錄69.5萬，顯示新冠疫情確實已影響美國實體經濟。倘若川普總統續以大選為重，讓個人利益凌駕於國家利益之上，急於解除防疫限制，預料疫情將更為失控，復甦之路也就難乎其難。

川普政府為挽救跌入空頭市場的美股，推出史上最大規模2兆美元（約60兆台幣）救市措施，激勵道瓊指數連3日漲幅超過21%，創下新高紀錄。投資人解讀2兆救市和無限QE的狀況，覆蓋掉疲弱的經濟數據和單日新增確診破萬事實，出現這種「報復性反彈」與危機型態史無前例，目前專家仍難下定論。

依據過往經驗，在首見經濟萎縮現象後，股市平均需要18個月才能逐漸復元，如今美國防疫出現破口，華府苦無善策，川普得先拋開大選，方能做出正確選擇。繼義大利比照中國大陸實施封城後，歐洲各國相繼跟進，卻止不住疫情的迅速蔓延。全人類對抗病毒必須團結合作，此刻切勿自掃門前雪……更多分析請看影片解說！