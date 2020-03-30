台灣疫情控制的工作堪稱成功，不只確診人數與死亡率都遠低於所有先進國家，第二波的境外移入衝擊現在看起來也挺過去了，接下來，對抗瘟疫的戰場就會來到經濟、勞工、以及金融層面。公共衛生領域可以用「封鎖」的方式對抗病毒，但是在經濟與金融層面，台灣沒有「封鎖」的條件，我們在經濟、勞工與金融層面即將面對的災難，必然遠遠高過公衛層面的衝擊，接下來，就是經濟部、勞動部、財政部、與金管會的責任了。

台灣民眾黨以及部分在野黨的民意代表，一度提議「換時中」，主張由行政院長蘇貞昌站上第一線，擔任防疫指揮中心的總指揮官，這個提議在目前的民意下當然不符合政治正確，但是，面臨全球疫情的總爆發，除了已經看到的航空、旅遊、交通、餐飲事業的全面崩潰，股市重挫造成全民財富縮水之後，災難還在持續擴大，我們即將面對外銷訂單流失、貿易衰退、勞工失業、進而迫使銀行為了保全資產而採取銀根收縮、造成全面信用緊縮的壓力。

這些涉及的層面遠遠超越公衛的專業，陳時中指揮的疫情中心極為重要，但是政府救市團隊必須升級也是無可逃避的事實，行政院、甚至總統層級的全面經濟紓困與振興作戰團隊，必須趕緊就戰鬥位置。

全球疫情的延長已經確認，美國在上週超越中國與義大利成為全球染病最多的國家，如今美國以每天逼近2萬人的速度新增確診，一向嚴謹的德國也加入疫情的一軍，德國每天新增將近7千名病患，累計確診人數突破6萬人，超越西班牙與中國也是指日可待。

近鄰的韓國雖然用極端的方式檢驗與治療，一度壓制了新增病例，但是過去兩個星期每日新增確診人數還在高原，確診人數即將破萬。至於公衛體系領先的日本，患病人數雖然遠低於其他1億人口的大國，但是新增病患還在向上攀升，東京都封城已經成為選項。即使是氣候炎熱的新加坡，確診人數都已經突破8百，過去一個星期每天以50～70人的規模新增確診，從美洲、歐洲、亞洲、到澳洲，全球疫情絲毫沒有喘息的跡象。

中國知名的公衛專家鍾南山在2月曾經預測，疫情在2月中下旬達到高峰之後，進入一段平臺整理期後緩慢減弱，中國不會出現第二波疫情高峰，並且在4月底結束。不過鍾南山的預測如今看來顯然過度樂觀，3月28日，上海華山醫院感染科主任張文宏出席研討會時做出最新的預測，「因為歐洲出現失控，加上美國確診病例數超過中國，勢必會有大量的人被感染，推算週期基本上會到跨年。」

對台灣來說，我們公衛防疫做到世界第一，而且已經鎖國，只要維持目前的防疫力度，不會出大問題，但是如果張文宏所預測「疫情週期會到跨年」成真，台灣必然將要面對貿易、經濟、金融、以及就業（社會安定）的挑戰，也就是說，政府與民間在成功防堵肺炎之後，接下來必須面對二次大戰以來最嚴重的經濟衰退的挑戰，這是對蔡英文政府、所有企業主、以及人民的全面挑戰。

上週美國公布當週申請失業補助的人數暴增，考量「失業」加上「隔離」的雙重緊縮，對台灣最大的警訊就是「訂單衰竭」。數以億計的人口面臨長期的隔離，食衣住行的基本需求大幅降低，食物降到最基本需求，因為出門次數大減因此不需要再買新衣服，住家翻新的活動歸零，而交通、特別是內需最大一塊的汽車購買與修繕凍結，美國的消費需求大幅下降，將帶給台灣、越南、以及中國大陸出口廠商重大災難。

不只是美國消費需求凍結，歐洲也面臨同樣的問題，德國失業人口將從去年底的2百萬人，一路突破到3百萬人，而經濟體質更差的義大利、西班牙則已經走到崩潰的懸崖邊緣，德、法這兩個歐盟核心國自顧不暇，能夠提供給歐盟邊緣國家的資源有限，美國至少還有2兆多美元的紓困方案，大多數歐洲國家得看天吃飯，經濟衰退會遠超過美國。

3月下旬最新的態勢，歐洲在成衣、汽車、消費電子等領域的訂單已經全數凍結，美國相對應的訂單則正在快速取消當中，這是台灣廠商從未見過的急凍，而對岸的中國廠商，在3月初一陣熱鬧的復工之後，赫然發現工人回廠、卻天天坐在生產線無所事事，鴻海在2月曾經用幾千元人民幣的復工獎金鼓勵回廠，如今已經全面凍結雇工，顯示即使是消費電子，全球的訂單也同樣急凍。

除了觀光、旅遊、餐飲產業，台灣即將面臨「訂單荒」的衝擊，這個衝擊當然是「境外輸入」，即將帶來企業營收大減、勞工失業、現金流量緊縮的全面挑戰，政府的防疫團隊必須趕緊升級，台灣死於新冠肺炎的病患有3人，染病不過3百人，但是「訂單荒」造成的傷害，絕對遠超過病毒，政府動作要快，分秒不能懈怠，經濟海嘯已經來臨，第二波的防護更是迫在眉睫！

(工商時報)