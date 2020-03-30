蔡連任 陸國台辦：九二共識兩岸互動基礎

兩岸開放交流30多年，經貿、社會、文化往來密切，早已不是瞎子摸象的漢賊不兩立時代，但時至今日，雙方官方、半官方，甚至民間的互動，卻仍存在諸多誤解和誤判，尤其蔡政府上台執政，兩岸失去官方交往的政治基礎，正式溝通管道斷線之後，更是如此。

去年底，前中共南京軍區副司令王洪光在《環球時報》2020年會上指出，台獨勢力在台灣已占8成，趨勢不可逆轉，和平統一的窗口在台灣已經關閉，蔡英文之所以能動員「芒果乾」，是因為台灣年輕人將台灣作為國家對待。這樣的判斷其實相當反映了大陸日益高漲的鷹派觀點，在大陸民間社會也有一定的支持基礎。但這與台灣真實的民意結構有著很大的距離。

根據政大選研中心最新發布的2019年全年數據，在統獨3分類裡，偏獨者約26.7%，與王所稱的8成有極大的差距，這還是因2020選舉統獨對立激化所攀高的數據，2018年偏獨者僅占20.1%。王的算法是採取「非統即獨」的邏輯，將接近6成的維持現狀派都歸類到支持台獨，反過來用「非獨即統」的邏輯，就可以說高達7至8成民眾反對或不支持台獨，這個解讀同樣成立。足見王洪光的說法其實是在誤導大陸輿論、煽動民間仇台情緒，從此來看，反而是害了兩岸和平。

無論如何，目前高達57.6%的維持現狀派才是台灣主流民意。將維持現狀扣上台獨帽子，就會忽略到所謂的現狀，其實是涵蓋《中華民國憲法》，也就是兩岸同屬一中的法理現狀。

其次，在蔡英文2020大勝後，由於綠營的刻意導向，許多大陸輿論將蔡的勝選誤判為台灣人對兩岸政策的抉擇，認為民進黨的對抗路線是大勝的原因，也是台灣的主流民意。事實上，從政大選研中心「台灣選舉與民主化調查」在2019年12中旬，也就是選舉前夕的民調來看，蔡的勝選並非由於兩岸政策獲得人民支持。

理由很簡單，占民意多數的維持現狀派，對蔡英文的兩岸關係處理表現不滿意度略多於滿意度。從政黨認同來看，撇除藍綠光譜的國民黨與民進黨支持者，中間選民與台灣民眾黨支持者部分，同樣是不滿意高於滿意。對比台灣民眾對蔡的整體滿意度和兩岸表現來看，亦可發現前者高於後者。從此來看，兩岸政策並不是蔡2020大選勝選的關鍵主因。

第三，民進黨雖然目前享有高民意，蔡英文和蘇貞昌聲望空前高漲，TVBS在3月底最新的民調就指出蔡總統滿意度達6成的新高，不滿意度僅22%，蘇也分別為57%和24%，但這並不能代表台灣民眾對蔡政府空白授權、支持他們走極端，如兩岸斷鏈、脫鉤路線。

從TVBS選前1個月的民調來看，當時蔡賴配支持率超過韓張配近2成，但當時蔡英文的總統不滿意度仍高於滿意度。選後1個月蔡的滿意度攀升13%，不滿意度更是驟降17%之多，呈現黃金交叉的態勢。這受益於總統大選多贏265萬票的蜜月效應，及防疫得當的緣故。以民進黨派系內鬥的激化、搶食國家資源的醜態，蜜月期遲早會結束，民進黨目前的高聲望必將下滑。

兩岸選後因口罩、包機、健保等事件摩擦不斷，但蔡始終都沒有對大陸說出重話，陸方也未點名批評，與雙方網民的鷹派輿論呈現相當明顯的對比。近期甚至連蔡政府鷹派代表的蘇貞昌都公開表示，不贊成雙方互不往來，有收斂綠營極端主義的意思。

基於3大基本情勢：多數民意不支持台獨、蔡英文大勝非兩岸因素、民進黨高支持度是短期效應而非長期趨勢，大陸不應誤判台灣民意，採取鷹派、傷害兩岸情感的手段。經過30年的經濟起飛，自許有體制優勢、底氣足的大陸，其實眼光應該要放得更遠，從如何擴大兩岸和平基礎去思考，而非狹隘地用非黑即白的邏輯看待台灣民意。兩岸分治已70年，雙方雖同文同種，思考脈絡卻可能截然不同。唯有換位思考、設身處地從兩岸大局來看，如今兩岸看似無解的「戈迪安繩結」才有解開的可能。