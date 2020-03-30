湖北解封，政府啟動「類包機」模式接回滯留湖北的台胞，數百人冒著風雨，不辭千里舟車之苦，趕到上海搭華航專機返台。只是政府喊著包機是防疫優先、弱勢優先，但這樣超人般的「累包機」，又有多少婦孺吃得消呢？

一場來得快又猛的新冠肺炎疫情，讓許多只是到湖北、武漢探親的台商、陸配、小明們遇到此生最難忘、也最難堪的記憶，他們沒有想到過，為了返回台灣過一般人再普通不過的家居生活，這趟路竟然要花2個月以上，甚至像逃難般地必須再繞遠地返台。

尤其因疫情對他們身分產生的異見，甚至是責難、批評聲音，讓他們不僅在湖北等待時有苦難言，更在踏上回鄉之路前，憂心返台後恐遭到歧視而卻步，儘管如此，這趟路雖然又遠又累，家總還是要回的。

其實從第1批包機由大陸東航執飛，第2批包機東航和華航各1架執飛，到此次隨著大陸疫情趨緩及解封、復工，第3批改以利用既有華航定期航班來執行包機，政府執行的速度的確有加快，但在所謂弱勢優先的前提下，卻要人千里跋涉就不近人情。

更何況從湖北各地要趕到上海，不是每個人經濟狀況都允許，加上湖北剛解封，交通自是不便，政府要讓台商有條返鄉路，竟是如此折騰人，行前甚至還有人造謠湖北台辦阻擾包機，讓這趟路更加難行。

隨著武漢解封進入倒數，滯留武漢的台商正思索如何回台，疫情中心指揮官陳時中說，只要這班順利，下一班就順利，兩岸愈互信，回家的路就不會那麼遠。台北市長柯文哲更說紐約比武漢危險，對大陸不應有差別待遇。正因如此，兩岸好台灣會更好，絕對是台灣此刻的最佳優勢。