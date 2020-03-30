新冠肺炎重創美國生命財產，川普總統荒腔走板的表現似乎已為他的政治生涯敲下喪鐘，民主黨卻坐失良機，還給川普一線生機。平庸當道，美國出現了領導危機，連帶使民主制度也受到懷疑，民主及共和兩黨似都已默認「失能政府」已成為不可避免的常態。

新冠肺炎肆虐全球，美國確診人數已超過12.4萬人，死亡人數也破2000大關，經濟也進入蕭條期。美國有個優良政治傳統，每逢國難，舉國上下團結在強有力的領導之下，如二次大戰的羅斯福總統，「古巴危機」時的甘迺迪總統，但這並不適用於川普。他一就任總統就解散了應變「流感大流行」任務編組，新冠肺炎疫情初期，顯然漫不經心，認為只是「季節性流感」，「會如奇蹟般消失」，無厘頭式的領導風格及治國模式浪費了美國2個半月寶貴因應時間。

川普的政治聲望跌落谷底，對民主黨而言應是天賜良機，但幾乎篤定代表民主黨角逐總統大位的拜登、眾議院議長裴洛西及參議院少數黨領袖休默卻在這段期間神隱。2兆美元的振興方案完全由川普政府主導，在野黨聲音微弱。唯一的亮點是出身政治世家的紐約州長郭謨，他的強勢領導作風、多次與川普及白宮對嗆，批評聯邦政府毫無準備，使他的政治地位與聲量扶搖直上。面對個人政治危機，川普也一改常態，除了推文外，每天召開白宮記者會，雖然發言常需要修正、補強、釐清，多少發揮了國家元首的領導指揮力量。

根據最新民調，超過一半的美國民眾對川普表現持正面的評價。雖然在總統選舉方面，拜登微幅領先，可以確定的是，民主黨領袖的消極作為給了川普喘息機會。

在台灣方面，由於醫療設施網絡完備、運作順暢、衛生人員的高度專業，以及超前部署，台灣已成為全球防範新冠肺炎的模範生，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌在幕後掌握就坐擁75%的支持度，而第一線的疫情指揮中心指揮官陳時中，更得到79%的肯定，時勢造英雄，「順時中」已成為台灣政壇的風潮。

國民黨如同美國民主黨，面對國家重大危機時選擇了消極迴避，不願挑戰執政的民進黨，也放棄了搭建政治舞台再出發的良機。防疫只是新冠肺炎危機的最前端，解決經濟、社會衝擊將是更為嚴峻的挑戰。民進黨政府提出的新台幣千億振興紓困方案顯然不夠周全，許多業者認為只是畫餅充飢，緩不濟急。在整個過程中，國民黨沒有及時提出劍及履及的振興方案，也不能有效監督政府並充分映民意，長久下來，國民黨與民眾只會漸行漸遠。

新冠肺炎除了考驗政府的危機處理能力，也是在野黨展現治國能力及企圖心的最佳時機，國民黨要浴火重生除了改造及理念外，必須訴諸具體行動，要讓民眾有實際感受。