「民主新希望，新黨救台灣」，1986年立委、國大選舉時，民進黨的造勢口號，在全台群眾場合裡喊得激昂。當時蔡式淵參選國大代表，以「在街頭前進的博士」為主調，凸顯他的學者經歷與社會運動參與。12月1日，蔡式淵與立委候選人許國泰發動群眾，到台北市國泰航空公司，抗議國泰航空拒絕讓流亡海外的許信良登機回台，警方出動鎮暴部隊，手持盾牌，維護航空公司安全，群眾與警方對峙。

緊張的氣氛裡，突然群眾堆裡有人拾起石頭，欲往國泰公司丟，他周遭的人機警，馬上制止，幾個人圍住了他，認為這丟石頭的人刻意滋事、製造衝突。丟石者被群眾送到了警察局，本來面容恐慌的他，到了警局，鬆弛了緊張的神色，自在地走動，整理衣服，扣好扣子，抽菸談笑。隔天晚上，這位丟石者成為電視新聞的主角，畫面裡他受重傷，躺在病床，下巴包著紗布，說話困難，電視報導他是法務部調查員陶先生，執行公務時，被國泰航空公司前的抗議暴民毆傷。

陶先生是混在群眾裡的「抓耙子」，事跡漏敗，當權者為了鞏固政府威信，要他假裝受傷，引導輿論，把蔡式淵、許國泰，乃至民進黨扭曲為暴動的領導者。身為公務員的陶先生當時在群眾堆裡拾起石頭，目的要鼓動群眾，30多年後，類似案例重演，又有公務員在群眾中鼓動。

2020年3月18日上午，中央流行疫情指揮中心記者會網路直播，11點21分，直播聊天室裡網民眾聲喧譁中，有李姓網民留了一句「CDC辛苦了，被中時記者要求要一直貼文呼籲大家不要攻擊記者。」11點24分左右，李姓網民重複的話連續又貼了3次。這位企圖導引聊天室群眾攻擊《中國時報》記者的李先生，不是一般群眾，是任職行政院的官員，混在群眾裡的抓耙子。

接受記者訪問時，李先生承認他的官員身分，辯稱所為是公務的一部分，如同當年陶姓調查員接受警察偵訊時，坦承他的職銜，就像當年陶先生混在群眾堆裡一事，官方媒體說是從事公務。

35年前的陶先生絕對不是個人行為，從丟石頭到假裝受傷、電視新聞採訪，精心策畫，鑿痕深深。35年後，李姓官員的行為也不只是個人行為，因為李先生4次貼文的內容，所指涉的並不是公開事件，而是記者私下的發言，來自於記者們與疾管署連繫用的封閉群組。行政院先讓數名行政院官員混入這群組，然後把群組裡的發言對外洩漏，由李姓官員在公開聊天室揭露，鼓動聊天室裡的網民。

因為李姓官員的一再貼文，網民肉搜在封閉群組發言的當事人，批評該記者施壓指揮中心。網民濫罵、集體罷凌，這個鼓動事件，除了李姓官員是抓耙仔，也牽涉到好幾位混入封閉群組的抓耙仔。

政府官員臥底鼓動，涉嫌不法。2007年，美、加、墨3國於魁北克舉行北美安全與繁榮夥伴關係高峰會，就有3位政府幹員假冒抗議群眾，在人群中被揪出。抗議高峰會的活動，有人民與警察衝突被捕，後來法庭判抗議者無罪，理由之一，幹員臥底鼓動，涉及不法，治安單位有錯在先。

2018年，美國大陪審團控訴網路煽動者以及背後的組織者，被控者包括3個俄羅斯單位與13名嫌犯，躲在暗處指使操弄網路輿論的是俄羅斯政府，企圖影響美國網民的政治傾向。

俄羅斯案與加拿大案，共同的特點，以針對性的挑釁言行，進行煽動。這正是行政院官員幹的事。

官員如此煽動，製造聲量，操弄網民情緒，建構「順我者昌、逆我者亡」的網路氣氛，讓民主政治成為公審政治，政策是非只比聲量，而不是講法治。特別是當此時刻，疫情陰霾籠罩台灣上空，公審政治更提供了行政單位可以不依法行事的權力基礎，只要高舉防疫大旗，就可以在沒有法律授權的情形下，擴張行政權，行政法的合理性原則以及法律界線不斷被侵踏。當前台灣行政體系的法治心態，如同國民黨威權時代的台灣安全受到台獨、黨外、共產黨三合一敵人的威脅，所以不該質疑政府威信，人民應該同心同德，服膺政府領導。台灣民主，正演出歷史穿越劇。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）