新冠肺炎從今年1月下旬武漢大爆發以來，已成為世界大流行，瞬息萬變，遠超過世界各國所預期，它涉及到不同文明的處世和應變，尤其是中美兩國國力、國民性、工業產能、經濟特性等多方面的較量。兩個月下來已經顯露出未來的大趨向，可以斷言中美疫情與全球格局正出現互換的巨變，速度之快令人意外。

儘管中美在病毒首先出在哪裡，有過一些爭論，但這已不重要，因為病毒不在乎國家和文明，而是無差別的攻擊。因此，重點在於各國迎戰的能力。現在各國都同意，防疫有如作戰，都採用了戰時的緊急措施來處理。那麼，敵人是誰呢？它的特點是什麼呢？冠狀病毒傳染性超強，能適應不同的環境，產生不同的變體，異常狡猾刁鑽。

由於人是病毒的最終載體，因此要有效對付這種敵人，必須很大程度的限制人的行動自由。把所有確診的集中在一個地方治療，有可能感染的也嚴格要求隔離，把病毒困在確診病患以及可能感染人的群體中，分不同的程度進行治療，逐漸減少確診病患，直到最後一個病人死亡或康復。原理其實並不複雜，不過要有效貫徹這種作戰方式，必須要有高度集中的指揮權力，完全服從命令的幹部群，並動員一切的物資人員，日夜工作，才有辦法在短期內扭轉局面。

1月23日武漢封城前，地方政府表現推拖和輕忽，但經過中央認識到問題的嚴重性後開始進行全國性的動員，情勢快速被控制住。武漢病院瞬間湧入上萬的病患，醫護人員設備調配不及，有些病人死了甚至只能擺在走廊，一團混亂，立刻成為歐美媒體訕笑的對象。不過兩個月間，同樣的情況轉到歐洲和美國，他們即使下達封城令後，完全採用同樣方法，病患和死亡人數卻仍然一直攀升，過去兩個月根本沒有做任何積極的防疫準備，其中一個心理因素是傲慢和無知，認為中國的慘劇源於中國的落後，文明的愚昧，醫療的落後等，如果是自己國家碰到同樣情況，肯定不會那樣糟糕。

防疫的關鍵在限制個人自由，偏偏美國是最強調個人自由，而且是放任的自由。他們寧願不斷發生槍擊慘劇，也不要侵犯個人擁槍的自由；他們寧願本國遊民數量快速增加達近60萬人，也不要實施限制個人財富增長自由的社會福利法案。現在要讓美國政府把每一個美國人限制在一個固定的地方，不是不可能，但肯定要花相當長的時間，這個空窗期正是最致命的。

至於經濟層面，美國的製造業只占GDP的11%左右，中國是40%，美國的娛樂產業包括體育賽事、音樂、電影、主題樂園等占了30%，中國只占4%。所有娛樂事業都是群聚性的，都必須要停止，疫情對美國經濟的打擊遠超過中國。簡單說，社會的習性使得美國可能成為全世界疫情的超級重災區，而中國會是第一個恢復正常的，有實務經驗的大批醫療人員和醫療用品將會快速地支援全世界的災區，而中國生產的醫藥和日常用品也必然提供世界各國所急需，在這個意義上，中國在世界格局的領導地位會因美國陷於疫情中，而更加凸顯中美的世界格局也將快速互換。

（作者為資深媒體人）