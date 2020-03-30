媒體民調顯示，防疫指揮官陳時中的民調動輒近8成，甚至達到9成，連帶也拉抬了總統蔡英文及閣揆蘇貞昌的民調支持度近6成，甚至高達7成5，陳時中在防疫過程中居功厥偉，確實已成為穩定民進黨執政的當紅炸子雞。

然而在這個全民防疫重於一切的非常時期，民進黨派系權鬥卻已悄悄拉開帷幕。先是蘇貞昌火速撤換交通部所轄，特別是被認為「桃園幫」的國營事業董事長，劍指游錫堃的正國會、少主交通部長林佳龍及新潮流一哥鄭文燦；而後被認為屬於「海派」的內政部長徐國勇又將親陳菊的警政署長陳家欽送辦，輿論譁然，蘇貞昌針對徐國勇的「先斬後奏」亦多所不滿，直球回擊，一時間民進黨的主要派系似乎已耐不住性子，權鬥的壓力鍋頓時被掀開。在防疫為重的當下，民進黨內派系冒大不諱進行權鬥，原因雖不難理解，但這樣的權鬥操作或許會為民進黨防疫政績產生明顯的反作用力。

以原因來說，總統大選民進黨大勝，連帶國會也順利過半，行政、立法大權獨攬，面對肥滋滋的政經資源，各派系當然磨刀霍霍想大快朵頤，而蔡的第二任期將至，各派系當然得盡快取得最佳戰略位置，將籌碼極大化以便進行資源交換，確保勝率，當然是主要原因。而在防疫至上的最高指導原則下，「順時中」成為必然的邏輯，當陳時中頗獲好評且「防疫」主導最多議題版面的時候，派系中人當然會認為這種氛圍是權鬥最好的「保護傘」；一方面能減少媒體聚焦關注的程度，另方面就算媒體關注權鬥這負面議題，這些在局賽中的派系人士當然會樂觀的認為，只要將自己的行為合理化且和防疫或陳時中連結，便能抵消外界的惡感。

蘇貞昌當然也因為重用陳時中防疫，而在施政滿意度與支持度上明顯受惠，當然想順勢穩住小英第2任期的閣揆寶座，畢竟此是天賜良機，所以主動出擊火速撤換國營董座「反酬庸」，被動因應打臉徐國勇控制後院失火，同時也在防堵其他派系的蠢動，強化控制變數。雖然其策略合理，但問題是這些動作都太強勢，就算不斷強調「總統一再交代，要用人唯才」，仍難以免去外界「功高震主」、架空小英的疑慮，也難以說服外界這驚天動作就只是期待回歸專業，而無絲毫權鬥考量。

不管基於何種原因，外界仍會將民進黨內較勁動作視為權鬥，對在第一線不眠不休辛勤防疫的陳時中來說，不僅情何以堪，更是明顯被消費；畢竟政府滿意度的拉高是由於陳超高支持度的「外溢」效果，而非基於官員多專業或做了多少好事，況且「前線防疫吃緊、後方權鬥緊吃」這樣的對照組，總會影響防疫團隊前線防疫的士氣，抵消防疫效果。更甚者，當媒體輿論批判權鬥的當下，高官們高調「蹭時中」，只怕陳時中心中都會五味雜陳、有被吃豆腐的感覺吧。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）