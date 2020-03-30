自從本月12日，世界衛生組織(WHO)宣稱新冠肺炎已全球大流行以來，第一波病毒肆虐中、日、韓、台等亞洲地區尚未平息時，第二波已在歐、美等地區造成更慘重的疫情。

24日，北歐冰島國家廣播公司網站報導，該國某基因公司在新冠肺炎檢測中發現大約有40種病毒株，並發現有一人同時感染兩種病毒，且認為第2株是原始新冠病毒的突變，其更具毒力和傳染力，而稱其為全球第一個雙重感染病例云云，各國媒體則紛紛轉載此消息。其實，WHO匯整各國通報的疫情資料，由病毒核酸分析，至今仍認為全球新冠病毒尚未出現變異株。冰島所稱出現變異株，大家姑且聽之，當小心求證。

幾天前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會中指稱，台大某實驗室應用病毒RNA親緣分析結果，證明案39病例感染的病毒並非源自台灣，而是歐洲地區流行的病毒株，打臉埃及政府所公布，案39是由台灣帶病毒傳入該國的說法。其實，目前全球分離到的數千數萬病毒株，病毒基因序列幾乎都有99.9%至99.99%的相似性，僅有一、兩個氨基酸相異而已，嚴格說來至今還沒有出現變異株。

但案39病例的病毒僅和台灣分離的4株病毒基因序列作比對，而不是和先前已確診的所有38例病毒作比對，由於供比對的病毒株數量太少，就下「來源」結論，似嫌粗糙。冰島所稱的變異株應也是犯了比對病毒株太少的謬誤吧？

3月4日，中國科學院公布了103個新冠肺炎案例及由病患分離的病毒分析結果指稱，目前流行的新冠病毒已演化成L和S兩亞型。所謂L和S兩亞型病毒，指其在基因序列結構位置上有一個氨基酸相異，即L亞型為白胺酸(Leucine)，S亞型為絲胺酸(Serine) 。其中L亞型占70%，S亞型占30%。L亞型病毒之侵略性和傳染性較強，會造成肺、心、脾、腎、胃腸道等臟器病變；而S亞型病毒仍以肺臟為主要的攻擊標靶。目前台灣已作基因序列分析的病毒株雖只有4株，但也發現有中國所稱的這兩亞型。冰島所稱的「原始型」和「突變型」病毒株，可能就是中國早就解析過的S及L亞型吧。

筆者曾在美國農業部動物疾病研究中心，參與豬傳染性胃腸炎疫苗之研發工作，該疾病為冠狀病毒造成的仔豬下痢疫病。因此，對動物冠狀病毒屬病毒的性狀略知一二。一種冠狀病毒株，其實為很多性狀不同的病毒群體，有些病毒可能毒力強，有些侵入宿主細胞中增殖力強，有些可能對宿主無病原性等等；當這群體病毒侵入動物體內增殖時，若毒力強者占優勢，臨床上動物就呈現病勢嚴重；若毒力弱或無毒性者占優勢，則動物無異狀，甚至感染後可獲得免疫力。筆者推論，感染新冠病毒確診者卻顯示無症狀或症狀嚴重，可能原因就在此；而冰島報導所謂發現有一人同時感染兩種病毒就不足為奇了。

總之，目前全球的新冠病毒仍都是一樣的，世界多國正研發中的藥物和疫苗還不需擔心該病毒有變異株，會影響其研發製程矣。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）