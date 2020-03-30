每個人都有自己茫然的無知歲月，在成長的過程中我們對自己有期許，對未來有期待。我們總是希望可以走出自己的一片天，父母辛勤撫育我們，內心裡總是冀望兒女可以照著他們的意思，走一條比較順遂的道路。我們開始獨立思考，採取行動去執行某件事時，必然會是跌跌撞撞不斷摸索，父輩的關懷與經驗，加上個人對於理想目標的支援，要達成目標其實並不是什麼難事。

如同第三任美國總統傑弗遜所說：「我喜歡夢想未來而非追思既往的歷史。」新舊交替所擦出的火花，才使得文明得已延續。我們年輕人想要什麼？我覺得「健全的體制」是我們每個人最基本的需求。只有在完整的社會架構下，所有人才可以站在同一個起跑線上。除此之外，「機會」，「機遇」對於正在探索的新生代也是無可或缺的。如何妥善利用社會資源，如何有善分配這些社會經費，是每個關心此一課題的人都應該去思索的。

在一次課程中，有幸聽取「天空的院子」負責人何培鈞老師所分享的創業歷程。在他的分享中，「年輕人知道自己想要做什麼嗎？」這個命題不斷地被拋出來，坐在台下的我也在思考：這個看似簡單的問題，自己會如何作答？何培鈞老師的故事特別之處，在於他清楚自己的理想跟志業是什麼。雖然一路走來坎坷，但終究是那份熱忱支持他走到今天，並把地方創生的想法推廣到國際，並親手操刀許多大型村落轉型計畫。這些都是我們最後所看到的成果，背後的故事卻是一段耐人尋味的經歷。

在何老師返鄉回到竹山尋思發揚在地文化，並從經營民宿開始，沒有經費，又欠缺相關專業背景的的他，是如何做到的？在家裡經濟不許可的情況下，他跑遍南投所有的銀行，最後一家給了這個「機遇」，並開始老屋改建的基礎建設。本科不是念管理的何老師，又開始奔波，在成功大學及其它大專院校旁聽酒店經營課程，又補足了前進道路的漏洞。就這樣且走且看且學，一路上許多人的支持與幫助。峰迴路轉，柳暗花明又一村的明朗景象出現在何培鈞老師的生命中。

身為年輕人，我認為首先要知道自己喜歡什麼，我的前程規劃中有哪些要求是必定要完成的？我們應該先去釐清，並達成這些基本目標。其次就是「機會」。當機會來臨時，我們是否準備好接受挑戰，去付出並讓別人看到自己的成果及努力，是非常重要的另一點。沒錯，整個大環境底下，我們往往身不由己，台灣也仍然有存在許多問題。如偏鄉教育資源不足，影響了偏鄉學童的發展機會。但是我們成長起來的這一代，也能夠不斷透過一些計畫案及志工的方式來回饋社會。這是一種循環互補的機制，一個友善的社會守望相助，是我們得已生生不息的竅門。

最後，我們也希望處於青壯世代在社會中功成名就的專業人士，可以在下一代的培育上，多多付出。許多的私人機構及公家機關在這方面著墨不少。我相信，在不久的將來，世代之間的溝通及理解在教學相長的信任關係中會越來越好。在這裡我要引述宋朝劉斧的詩來做結:「長江後浪推前浪，浮世新人換舊人。」世事無定，但是這個世道遵守著自然定律，年輕人在歷史長河中激流勇進，舊世代退居幕後，但是這個大家一起奉獻過、拚搏過的世界卻會不斷運轉，帶我們走向未知的道路。

（作者為銘傳大學國際學士學位學程學生、馬英九基金會大九學堂第一屆學員）