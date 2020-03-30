美國總統川普於3月26日，簽署生效《台北法案》，為行政部門在符合美國利益下，強化美台實質合作關係，鼓勵台灣的邦交國鞏固關係，以及支持台灣成為「不以主權國家為參與資格的國際組織會員」等，提供法源依據。隨後，川普總統於3月27日與習近平通電話，表達對「中國抗疫工作的敬意」，並未再使用「中國病毒」一詞，而改用「冠狀病毒」，還強調美中兩國應密切合作抗疫，讓近期明顯升溫的美中緊張關係頓似緩和，但是善變的川普難保不會再度翻臉。

美中影響力消長

習近平回應川普表示，「病毒是人類共同敵人」，中美關係正處在重要關口，兩國「合則兩利，鬥則俱傷，合作是唯一正確選項」，並未針對「台灣問題」表示意見，只是透過國務院機構發布制式抗議與警告。顯示，川普總統精心安排的連續措施，意圖主導美中台動態平衡關係，朝對美國有利方向發展。習近平則有意將中美關係導向「健康競合」結構，同時也凸顯美中戰略競爭詭譎多變，以及台灣的戰略價值與微妙地位。

近年來，川普總統積極落實政見並為連任鋪路，對北京採取軟硬多手策略，「敲打中國」並步步進逼，讓習近平政權面臨嚴峻考驗。3月間，美國第七艦隊「羅斯福號」航艦戰鬥群，會同「美利堅」兩棲登陸艦等，在西太平洋進行針對共軍的聯合軍演，還派出軍機與戰艦穿越台灣海峽，並在南海實射飛彈，向共軍展現嚴正警告訊號，要求北京當局切莫心存僥倖，在西太平洋地區「趁疫惹事」。

不過，美國在西太平洋部署的兩艘航艦（羅斯福號與雷根號），先後被「新冠肺炎病毒」攻陷而停擺，讓美軍在西太平洋的戰力面臨空窗期。另，美國務卿蓬佩奧3月27日在「七大工業國外長峰會」，要求把「中國武漢肺炎」寫入聯合聲明，卻受到其他6國外長反對，造成「七大工業國外長峰會聯合聲明」難產。顯示，當全球面臨病毒疫情威脅之際，美中兩國在國際政經戰略影響力已出現消長變化。

兩岸實力懸殊

現階段，美國疫情擴散嚴重程度已經超過中國，肺炎確診人數高居全球之冠，因病毒死亡人數亦節節攀高，失業人口更爆增數百萬，迫使川普政府火速祭出高達2.2兆美元紓困方案。但是，病毒疫情若遲遲無法控制，紓困措施恐怕只是杯水車薪。國際貨幣基金（IMF）就指出，肺炎疫情已使全球經濟，陷入比金融海嘯還嚴重的衰退；同時，經濟合作發展組織（OECD）亦警告，防疫措施讓經濟陷入停頓，將造成各國的GDP短少25%。川普總統面對病毒大敵當前，只好拉下臉表示，他已經與習近平通過電話，「要與中國合作對抗病毒疫情」，以降低疫情對美國與全球經濟的衝擊。

當前，兩岸實力差距懸殊、經貿互動密切但主權分歧擴大，再加上美中戰略競爭詭譎多變，以及北京對台採取單邊強勢作為，讓兩岸關係陷入高度不穩定狀態。同時，大陸「武統論者」聲浪又再起，美國國防部更警告認為共軍有可能奇襲台灣。3月間，中共《人民日報》海外版重砲批判「中華民國台灣」，警告蔡總統520連任就職演說，若提出「兩國論」行動政策，將會面臨中共強烈回應。

兩岸關係發展對台灣是生死存亡關鍵，也是考驗美國在西太平洋影響力消長指標。當前疫情在美國各州擴散，已經造成股市大崩盤與數百萬人失業，恐將嚴重衝擊川普總統連任基礎。倘若，美國疫情持續失控，川普總統為轉移國內疫情焦點，可能再度對習近平變臉，祭出狠招鼓勵台灣挑釁北京，刻意製造台海軍事危機，對台灣恐怕更是一場噩夢。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）