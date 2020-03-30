美軍核子動力航空母艦羅斯福號傳出25人感染新冠病毒，雷根號航母也有2人遭到感染，而美國海軍士兵在日本橫須賀基地也發現確診。美國國防部長艾思博已經下令，禁止美軍出國旅行及人員移動60天，美國海軍陸戰隊已取消或推遲演習和不必要的訓練。儘管美國國防部表示不會危及美軍戰力，但對於美國在東亞乃至於全球的兵力部署與投射能力，不可能不受影響。

在美國對外戰略擘畫中，建構「優勢」為一系列相互關連的理念所組成，其中美國的領導對於維繫全球秩序至關重要。另一方面，美國領導包括兵力投射與盟國間軍事承諾，如海外基地、海上巡邏、軍事演習及戰爭警告與行動。航空母艦、驅逐艦、護衛艦與潛艇等，皆為行使兵力投射的主要工具。

航母具有前進部署、處於戰備狀態、致命與機動性、靈活性與適應性，可在國際海域作戰。而隨著美國考慮進一步從海外基地撤軍，以航母為中心的海軍力量在行使美國外交、軍事存在和必要時，可即時作出反應的能力。航母也是美國主權象徵，更是讓其他國家需要認真看待美國的戰略資產。

而美軍此次從駐日本基地、航空母艦到海軍部隊接連有官士兵感染新冠肺炎，且海軍似乎擁有最多的病例，約占國防部病例的1/3。儘管病例數在美國駐海外兵力占一小部分，但新冠肺炎具有高度傳染性，使得美國海軍為防堵疫病的進一步擴散，不得不暫時停止演訓或部隊移動。

美軍暫停移動凸顯以下問題。首先，美國國防部於2月13日公布《流感及傳染疾病大流行3551-13》的全球行動計畫，一開始卻疏忽新冠病毒問題。在2月分南韓大邱爆發群聚感染後，駐韓美軍隨即提高警戒，但當時駐韓美軍並無病毒檢測能力，只能將患者與樣本委由南韓公衛體系處理，直至3月7日美軍在京畿道的韓福瑞斯營區設置實驗室，才得以加快病毒檢驗速度。

其次，軍隊內部的病毒擴散影響美軍的戰備。美國國防部發布對於所有美國軍事人員，包括永久調職與臨時任務在內的全球停止移動命令。此外，美軍也減少部分聯合演訓活動，包括陸軍的「後衛2020」演習的規模和範圍，海軍延遲美國每月的例行演練，美國非洲司令部取消「非洲獅」的跨國演習，也取消美國與挪威等國的酷寒演習。

再者，美國過於依賴中國生產的藥品。隨著中國內部管制交通等設施，大陸對全球出口的關鍵藥品和醫療用品也受到限制。例如，美國市場上超過90%的抗生素有效成分來自中國，使得美軍的戰備藥品也受到影響。

此外，新冠病毒已對全球的安全與經濟產生影響，極可能改變美國軍方對於威脅的評估。從911事件以來，美國軍方致力於綏靖恐怖分子的工作，目前則將中國與俄羅斯當作潛在的競爭對手。而新冠肺炎對於不同國家影響不同，這取決於國家的公共衛生能力與危機處理能力，可能導致社會紊亂或政治動亂，或爭奪醫療資源所引起區域關係的緊張。

尤其是，美國海軍疫情危機影響的是美軍在全球的形象，美軍的航母也無法如過去馳騁海洋。美軍此次內部的疫情危機，雖不至直接影響戰力，但會影響盟國對於美軍作戰能力的評估，甚至可能在未來數周內出現美軍在東亞戰力真空的情況。

（作者為實踐大學高雄校區博雅學部副教授）