民進黨政府因防疫得當，民意支持度不錯，但政府內部因人事問題卻鬥得凶，與此同時，在新冠肺炎爆發以來，其實政府諸多作為可質疑，卻不見國民黨有力發聲，真是民進黨非鐵板一塊，國民黨卻是木板一塊。

自新冠疫情爆發以來，諸如為何不規模檢測、社區感染界定、對湖北台胞處置上，有許多議題有可供討論之處，除媒體強力發聲外，不見國民黨出面，記者不過在指揮中心記者會上有所質疑，立即遭網軍霸凌，也不見國民黨強力聲援。

武漢4月8日將解封，台胞坐大巴從武漢到上海，不用防護衣，但自上海搭類包機返台卻要穿防護衣，與此同時，肺炎重災區紐約仍可班機直飛台灣，擺明就是歧視在大陸的國人，國民黨除了說幾句以來，無其他動作。

最新則是行政院長蘇貞昌大動作換掉桃園幫公股人事，到內政部以機關名義檢舉所轄的警政署長陳家欽涉嫌偽造文書罪函送台北地檢署。政府防疫理當支持，但不合理之處也該質疑，看來國民黨還是那個瞻前顧後的政黨。

令人好奇的是，當黨產已被清算、在年輕人心中成負面代名詞，國民黨到底還有什麼可失去的，還怕失去什麼？

當言論自由也被執政黨限縮之際，台灣需要強有力的反對黨，國民黨卻自我怯步，樂於當溫吞書生的反對黨，仍以執政黨的心態當反對黨。當執政黨缺乏有力外敵，就開始內鬥，民進黨近期動態說明一切，民進黨鬥得凶，國民黨卻置身事外，難道還想回到民國時期嗎？