華航首班「類包機」29日搭載了153名滯留湖北的台胞返台，因為搭機前台胞須先千里跋涉到上海，以致有3成的人來不及趕上專機。

連台北市長柯文哲都說，新冠肺炎疫情「從數據看來，紐約比武漢還危險」，但從中國包機回台得集中檢疫，從紐約回來卻只須居家檢疫，批評中央標準不一。

同樣是國人，從目前疫情重災區的美國紐約，以及解封的湖北回台，卻受到完全不同的待遇。不只是檢疫的作法，還有一位陸配哭訴，在滯留湖北期間以視訊與在台灣的女兒聊天，女兒竟然要媽媽不要回來，因為「老師說，妳會把病傳染給我們」。由此可見綠營操弄仇中牌的成功。

當中國大陸開始爆發新冠肺炎疫情時，湖北的台商疾呼蔡政府盡快接回他們，綠營網軍忙不迭地抨擊台商及陸配「不要把病毒帶回來」。第1次包機驗出一位陽性患者時，蔡政府遂順勢封了返鄉路，後續發展證明，倘若蔡政府以相同標準看待從歐、美、日等國返台的國人，嚴格進行居家檢疫及隔離，如今台灣的確診病例就不會增加如此快速了。

誠如台北市長柯文哲的提醒，美國確診病例已經激增到14萬人，「紐約比武漢還要危險」，快瀕臨台北市防疫措施可接納的量，因此呼籲中央防疫指揮中心對居家檢疫應有統一標準，否則誰都無法承擔防疫體系垮掉的責任。

目前最有聲望的防疫總指揮、衛福部長陳時中曾說，從各國返台的「都是我們的國人」。然而，面對居留在大陸的同胞，他卻有不同立場，表示你自己「要對國籍選擇負責」，現在卻開放國人的外籍子女「有居留證即可來台」。撇開僅有居留證、尚未有中華民國國籍的陸配不論，滯留湖北、持本國護照的台商及其眷屬聽到上述的評論，不禁要問：同樣是國民，為何只因居住地的不同而有差別待遇？

許多滯留的台商抱怨海基會的安排並未考量交通及路途距離，雖然很多人花費不貲地趕往上海搭機，卻有更多人因交通問題而無法趕上。倘若3月中旬的華航及東航兩包機可成行，為何不延續此模式，讓更多人可圓返鄉夢呢？

先不談中共應如何協助台商返台，蔡政府不敢得罪綠營基本教義派，以極嚴厲、卻有違法之虞的標準限制大陸台商回台，以註記方式將之區隔，還放任網軍推進一言堂的造神運動，連最初也呼籲台灣應以人道立場為考量，協助大陸度過疫情難關的準副總統賴清德，都成了網路攻擊對象，此舉當然使得更多異議者選擇噤聲以自保。

面對肆虐全球的新冠疫情，每個國家應該捐棄前嫌、攜手協力共同對抗病毒。不可否認，大陸常以其影響力打壓台灣，但這不該是我們此時仇恨彼此的藉口，應該讓「政治歸政治、防疫歸防疫」。

蔡政府應「超前部署」兩岸關係的走向，主動釋出善意，畢竟疫情終究會過去，但螺旋上升的敵意一日不除，台海將永無寧日。從政黨競爭角度來看，有限度的兩岸緊張利於民進黨操作對抗，也難怪綠營會樂此不疲，只怕哪天玩火上身就後悔莫及了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）