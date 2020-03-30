歐盟統合主推手，被稱為歐洲之父的法國政經外交家莫內曾指出，歐洲將在危機中得以鍊造。新冠病毒顯然符合此一精神。

冠狀病毒肆虐全球，歐洲已成為疫情大爆發中心。義大利的死亡人數迄今超過1萬人，西班牙每天死亡案例近千人，整個歐洲的正常生活已經暫停；對經濟的打擊也是巨大的，法國的生產量到目前只有去年的2/3，德國已放棄了財政上的道德正義立場，與其他國家一同採取了「不惜一切代價」的救市方法。

儘管違反歐盟單一市場的基本原則，歐盟各國紛紛建立了邊境管制措施阻止人員自由流動，並放寬對陷入困境企業援助的規定；歐洲央行則步上巨大資產購買計畫，試圖透過廉價資金，挽救陷入經濟不安的歐元區。

自從1957年《羅馬條約》簽署以來，新冠病毒是歐洲面對的最嚴重危機，遠超過1970年代中期的石油危機，以及2008年的金融危機。此次的危機，不僅止於經濟層面，同時威脅人類健康、公眾生命。

逾半世紀前，莫內對於歐洲統合的觀察除歐洲將在危機中得以煉造，他同時指出，這個將建立的歐洲類型將取決於「針對這些危機採取的解決方案」。在這方面，歐洲迄今表現出的跡象並不樂觀。

如果有一個讓歐盟表現一體化的時機，此刻恰為其時。然而，當義大利懇求其他國家援助口罩等醫療設備時，法國和德國不僅未做出回應，並對義大利醫院的急迫要求設置了出口禁令。最終，中國向義大利和西班牙及時提出援助。歐盟把這個向歐洲各國展示如何回應一個迫切需要醫療設備援助的機會，拱手讓給了中國。

隨著新冠疫情蔓延，災情嚴重的歐洲國家經濟增長緩慢、公共債務水平提高，造成歐盟各國間償還借的款利率差距擴大，這種債券利差讓整個歐洲的經濟前景更加灰暗。原本揚言，債券利差非歐洲央行的責任的歐洲央行行長拉加德本周已迅速轉灣。

歐洲央行目前正盡最大努力幫助義大利和整個歐元區經濟。但這場危機凸顯了歐元區的弱點─位於法蘭克福的歐洲央行執行的貨幣政策與歐盟成員國控制的財政政策間缺乏協調；缺乏一筆數目可觀的單一預算；缺乏便利集體運作的財務策略。

上周四歐盟領導人舉行的視訊會議，旨在提出共同應對危機方法，結果卻成為一場意見相左相互摩擦的會議。以義大利，西班牙、法國為首的國家希望成立冠狀債券，因應歐元區19國在這次疫情中面臨的危機。這個構想的基礎是通過集中風險，由所有歐元區國家共同發行冠狀債券，負擔債務。

然而，即使在這如此緊急特殊的情況下，德國率先拒絕了這項提議，德國總理梅克爾認為，冠狀債券並非所有會員國的想法，歐洲穩定機制（ESM）才是首選；荷蘭總理魯特也表示，在任何情況下荷蘭都不會同意發行冠狀債券。對於德國、荷蘭和其他許多歐元區成員國，這是一個道德風險問題：預算赤字巨大的國家如果認為自己總是可以廉價借錢，就永遠不會改變自己的行為和運作模式。

義大利和西班牙竭盡全力，最終會議以未達成協議而結束。歐元區財長們花費數星期時間提出的建議，就這麼被踢了下場。

面對這場空前危機，歐洲之父莫內若在世，會支持哪一方呢？歐洲處於歷史關鍵時刻，如果歐洲無法因應此一前所未有的挑戰，歐盟統合將失去人民支持，歐洲的魔力也將消逝。