新冠病毒在全球如火如荼延燒，眾所關切的是全球疫情對台灣的影響為何？又我國前3月表現雖亮麗，未來將面臨哪些挑戰？應有何系統化的因應作為？

隨著疫情由一都市、一省蔓延至鄰省、鄰國及最近全球疫情飆升，台灣安然渡過了舊曆年前地球最大人口移動與台商返鄉過年的高峰、一宗醫院院內感染群聚病例、一起長照機構病例，以及最近年輕留學生與海外工作群湧現歸國潮引發的竄升病例數，共4大危機，幸好民眾的公共衛生意識與自我保護行動強，加上「口罩國家隊」幕後拚勁，醫檢師、藥師、感染科、急診科醫護與各層次衛生防疫的總動員，以及大眾傳播媒體對新興傳染病的民眾教育等種種耕耘，至3月29日共298個確診病例與2個死亡病例，致死率為0.7%，遠低於許多生醫研發與器材生產強國。

剖析全球疫情，不難發現：一、愈「早」著手具體防疫措施，其降低疫情的宏效也愈大。二、若能掌控新冠病毒確定病例的「感染源」達愈高百分比，與其後徹底追蹤防治作為，如南韓在高危險區與高危險群的病毒偵測與全面接觸史追蹤，仿天花根絕前的「偵測與圍剿」（surveillance and containment）策略，病例數愈易驟降。三、各國民眾的教育水準、公共衛生與健康保險體制、群聚病例多寡與持久性、醫療應對湧現病例的處理能力、科技團隊研發力及專業建議，與民情上達決策者之速被採納率，均決定疫情的嚴重度與致死率。

回顧台灣疫情，明顯地隨著全球流行而無明確「感染源」的病例正快速上升；有些病例的發病日至確診日過長(如第268病例)，其防疫難度也將愈大。令人擔憂的是許多年輕人駐足的牛排店、餐飲店、網咖等娛樂場所仍大排長龍，店內高堂滿座卻沒足夠的人與人間距；尤其大學生與研究機構人員旅遊回台後致生病例，在在顯示登機前與機內的宣導不足導致防疫漏洞，再加上清明節將至、大專院校與研究所的春假、中國大陸早期重災區的陸續解封與勞動節長假、暑假旅遊季恰遇新冠病毒可在南美冬季發威及後續民間活動等，我國未來挑戰的變數仍大！

面對下一波的新冠肺炎挑戰，我們必須有更積極的前瞻作為：

一、我國即將進入腸病毒、日本腦炎與登革熱的流行季，須以傳染病整體觀來防疫，如類似病徵需採檢。

二、記者會宜由疾管署全權負責，並公布台灣北、中、南、東區及人口密集機構的0～19、20～39、40～59、60～79及80歲以上共5年齡層的輕症（發燒、上呼吸道病癥、發燒＋上呼吸道病癥）與重症（呼吸困難、肺炎）症候群，偵測每周數據，敦促醫療單位對高風險群能及早提供治療，降低重症及死亡率。

三、交通部必須要在陸、海、空運輸上播影片實例宣導居家檢疫。四、行政院科發基管會應協調科技部、衛福部與國衛院統整新冠病毒的科研（內設病毒、免疫、臨床、流行病、衛生教育與衛生政策共6組），並就快篩檢驗試劑、抗病毒藥劑與疫苗研發，規畫國家隊的進度，經國際合作，以台灣優勢（如生產GMP藥劑和疫苗），協助國際早日製出足量疫苗，台灣也能優先享用。

綜言之，我國至今的防疫策略在病例數少時，易見成效，未來必須整合臨床、基礎醫學與公共衛生，以基層跨域專業諮詢團與科研審慎態度，尋找防疫漏網處與風險評估，並備妥醫技檢驗、呼吸道病患的醫療照護與公共衛生防疫人力，尤要考慮不同病原的共同流行之防控。

（作者金傳春為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授及台灣公共衛生促進協會顧問、顏慕庸為台北市立聯合醫院感染科醫師、詹大千為中央研究院人文社會科學研究中心副研究員、顧家綺為國立台灣大學醫學院免疫所副教授）