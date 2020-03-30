防疫儼然已成民進黨政府的金鐘罩，在這場政治防疫工作之下，從農曆年前至今，我們看到了不准口罩出口、不准醫護出國、不准發布確診人員相關訊息、不准散布非官方證實的訊息…，然後，這些都被民進黨高官自己的矛盾言行一一打破，並且不准你懷疑。有更多的不准，在《防疫特別條例》通過後，讓人民的腦袋只能穿制服、互相思想檢查，甚至戴上隱形的口罩不准「亂說話」。

政府不要你問問題，畢竟防疫記者會天天開已經很忙，帶風向也是需要專業的整體操盤，老百姓有太多想法只會添亂。一場偉大的政治防疫工程在全台灣鋪天蓋地展開，就好像板蕩識忠臣，只有「相信政府相信黨」才能苟活於亂世，嗟夫！但偉大的政府，交通部高官之子遊菲返國，為何會有觀光局駐機場主管出面「接待」？而後雙雙確診新冠肺炎，又牽扯出該名高官溜班去接小孩，然後防疫指揮官陳時中扯說接機的公務員陪公子喝咖啡等接機，是因為二人情同叔姪！防疫中心簡直成了和稀泥隱瞞疫情與包庇中心，這真的讓人民很受傷。情同叔姪？根本是情何以堪。如此丟臉的疫情現形記，陳時中乾脆給全民介紹些民進黨的高官當乾爹乾媽，這才真的是視民如子。

不要以為這是在酸政府，這絕對是正常能量釋放而已。政府天天吹噓口罩不缺，那街邊隨處可見的老人排口罩人潮，應該只是我們眼睛業障重，不要去問那些高官家裡頭的口罩是怎麼得到的，反正你就是乖乖去排還不一定買得到。民怨就是從這最基本匱乏恐懼而來，而這也是行政院長蘇貞昌造成的。

疫情衝擊日益擴大之際，政府不但不擔心產業、勞工生存問題，還在大幅度全面內鬥，特別在國營事業董事長任用更是明刀明槍的搶，連蔡英文總統的基金會董事、建商之子，都趁著防疫的當口當上了華航轉投資的虎航董事長。而航空公司的機組員相繼染病，防疫中心也不直接告訴大家那是機師和空服員，這些狀況林佳龍部長根本沒當回事，也從不公開解釋。反倒是林部長轄下高官的小孩染病出包後，他竟在臉書大動肝火揚言徹查，如果說不是藉機搞鬥爭，外界很難理解林部長看待疫情與官場的邏輯究竟為何？

林佳龍如果要化危機為轉機，可否讓大家理解一下，當初是怎麼想出來要機組員配合航空公司班表，而不用接受第3級警戒區返國的免14天居家隔離政策？出了破口卻不負責，這就是他的為官之道，或是準備在520內閣改組時更上層樓的準備？防疫是門好生意，特別法更讓執政高官們披上了金鐘罩。「民可使由之，不可使知之」，對於這句話，他們的斷句解讀與實踐方式，肯定是從負面來的。蘇院長、林部長們，你們治亂卻亂開後門、選擇性揭露資訊，不但會讓防疫出現破口，也意外讓大家看到高官們昧於事實把頭埋在沙堆後，所露出那滑稽的「鴕鳥卡臣」。

（作者為資深媒體人）