無色覺醒》賴岳謙：天賦人權生而平等！美國是民族大熔爐？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第598集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「天賦人權生而平等！美國是民族大熔爐？」

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球仍持續發酵，世界強權之一的美國也難敵病毒的肆虐，確診人數不斷攀升。華府目前仍並未有積極的抗疫舉措，美國總統川普也仍將新冠病毒定調為「中國病毒」，泱泱大國首長如此帶頭歧視行為，恐將使美國華裔族群陷入困境，甚至得面臨新一波「排華」衝突。

隨著新冠病毒疫情在美迅速升溫，各地「排華」等歧視性行為層出不窮，包括一名在紐約的亞裔走在街上遭遇不明人事襲擊、亞裔女子搭地鐵時遭遇謾罵等類似事件頻繁上演。在美華人為求自保，大多著手建立互助會相互扶持，少部分則採買武器彈藥，擁槍自重。

上述有色人種遭遇歧視事件，在美國社會其實一直普遍存在。最初華人來到美利堅合眾國協助開拓墾荒、修建鐵路之時，無法與當地白人平起平坐，替美國種植棉花等作物的黑人也同樣如此。一直到二戰後，經歷了一連串的抗爭等運動，才能有現今美國法律對各種族平等的權利保障。

法律上白紙黑字寫得是一回事，在美社會如何運作又是另外一回事。近年有越來越多的華人赴美讀書、就業，可是不管多麼努力多麼拚，仍無法奪得最高的職位。深究原因主要還是因為膚色面孔的不同。事實上，美國還處於白人至上的社會，既然膚色不同，當然也就缺乏晉升的機會。

諷刺的是，從小我們就被灌輸美國為一「民族大熔爐」之地。今日之見才了解到，民族大熔爐徒然為假象罷了，不復存在。要說當初那些在美爭取種族平等的鬥士是失敗嗎？倒也不至於。只是單單法律形式上的平等是不夠的，應極力去追求真正社會上的平等。當達到此境界時，才有資格被稱作「民族大熔爐」……更多分析請看影片解說！