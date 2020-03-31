台灣有效控制新冠肺炎傳染受到國際社會普遍肯定，也開啟了「醫療外交」或「衛生外交」的黃金時機。很可惜，由於反中、仇中意識形態無限上綱，連世界衛生組織（WHO）及祕書長譚德塞也成為攻擊對象，台灣選擇偏離現實的對抗路線，只會虛耗醫藥衛生軟實力，讓自己更形孤立。

經過5個月的「戰疫」，全球共識儼然形成，必須全面團結合作才可能克服新冠肺炎危機，但兩岸間看不到合作，卻見敵意、仇恨升高，綠營更不惜延長戰線到WHO祕書處。蔡英文總統公開表示，WHO不能充分發揮領導全球防疫功能，造成新冠肺炎疫情蔓延；具公衛學者背景的副總統陳建仁點名抨擊譚德塞「成事不足敗事有餘」，期盼「從祕書長開始」改造WHO。全世界大概只有台灣的正、副元首公開批判WHO，這種負面操作手法，並不符合台灣想塑造的正面、積極形象。

WHO是否低估、誤判新冠肺炎的嚴重性，未能即時警告「全球衛生緊急事件」，延遲宣布「流感大流行」，以及過度「親中」肯定大陸防疫措施？在對抗新冠肺炎過程中衍生出許多值得探討的問題。但在缺乏直接證據，專業科學層面尚無定論之下，國家領導階層驟然發表過於偏激言論，只會傷害「台灣願意照顧所有人類健康」的訴求。

至於網路請願平台上，要求譚德塞請辭下台新聞在台灣鬧得沸沸揚揚，許多鄉民認定譚德塞偏袒中共，阻擋台灣參與WHO，因而積極響應。曾任衣索比亞衛生部長及外交部長的譚德塞，是第一位經過全體會員國直選的祕書長，中共的支持也只是其中一票。另外，WHO副祕書長、執行理事、助理祕書長等管理階層分別來自美國、英國、德國、匈牙利、澳洲等多國，都是醫藥公衛權威，譚德塞要一手遮天，聽命中國絕不會被容忍、允許。

包括祕書長及WHO官員都是所謂的「世界公務員」，主要功能在提供會員國良好政策指導及協調統一對抗疾病，至於台灣加入、參與，是由會員國決定的政治問題，祕書處官員沒有置喙餘地。WHO罕見發表聲明表示，強調WHO幕僚根據公衛需求，在全球依據以證據基礎的最佳指引及行動支援因應這次大流行。「WHO會籍及地位問題由會員國及世界衛生大會（WHA）訂定的規則決定」。

聲明中並強調，WHO與包括台灣衛生專家在內的各國衛生當局密切合作，至於新冠肺炎傳染，WHO祕書處根據既定程序與台灣衛生當局合作，達成迅速有效回應及確保聯繫與資訊流通。除了2位台灣專家上個月才出席了WHO主辦的「全球研究及創新」論壇外，台灣也納入參與多項WHO機制。

WHO的聲明除了回應台灣的抨擊及國際輿論壓力外，多少也在釐清事實，更不希望因為政治爭議模糊了防止疾病傳染的努力。

迫切期望參與WHO的台灣，必須接受WHO祕書處及譚德塞在全球公衛體系的領導地位，而非採取否定態度。在近日召開的「20國集團（G20）」特別視訊峰會中，包括川普及習近平在內的世界主要國家領袖重申與WHO等國際組織共同努力，竭盡一切克服大流行；承諾進一步強化WHO使命，全力協調國際社會對抗大流行，就是對WHO的信任投票。

許多國家及學者倡議，由於人類對病毒的脆弱性，健康衛生已成為迫切的外交議題，各國應脫離以地緣政治為基礎，軍事及經濟力量為工具的傳統外交，加強衛生醫療外交，樹立現代外交合作新典範，這種理念與目標尤其適合在國際政治上處於弱勢的台灣。

台灣防範新冠肺炎獲致具體成效，可以有系統、完整地輸出；與各國分享防疫經驗；在不影響國內需求之下，提供各國醫藥防疫設備及人員協助；邀集各國衛生官員及專家，舉行國際論壇探討解決病毒威脅途徑；在國際醫學期刊發表醫學報告文獻；如能進一步在疫苗及藥物研發、生產取得領先成果，更將成為各國爭取合作的對象，但目前的衛生外交缺乏全盤規畫、整合，難以發揮整體效果。

台灣對外關係最有利的突破口，是諸如氣候變遷、健康衛生等超越政治，關係人類永續發展的領域，大可透過這些領域的軟實力，與國際社會接軌，開創外交新局，更可向大陸拋出橄欖枝，共創三贏局面。可惜，民進黨無法拋卻仇中情結，過度政治操作將使台灣繼續陷入外交困境。