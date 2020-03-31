中國國民黨甫換黨主席，周雖舊邦，其命維新，此乃中國人對中國國民黨的期待。政黨存在之目的乃為促進特定的政治思想與政治利益的實現；為了達成這個目的，最有效率的方式自然是執政；即便是在野，政黨也可以透過其他形式推動目的達成。

2020年的中國國民黨，首應反問自己，中國國民黨存在的目的為何？若只是為了重返執政，那麼這個政黨就只是為一群職業政治工作者找位子，為解決這一群人的生活所需的政黨；像這樣的政黨，更像是一間私人公司，其所關切的問題與人民利益無關；讓這樣的政黨執政，人民所迎接的將是災難，不會是福祉。

一個政黨存在的目的為何，乃至關重要的事情。中國共產黨最為人所熟知的存在目的，就是要「為人民服務」；民主進步黨的存在目的，乃是維護台灣人民的利益，「實現台獨」則是維護台灣人民利益的終極手段。

大陸與台灣各有許多小型政黨，這些小黨，在創黨初期，都有著看似高尚的目的，但是後來都逐漸演變為華國鋒時期所說的「兩個凡是」，亦即「凡是共產黨/民進黨主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是共產黨/民進黨的指示，我們都始終不渝地遵循。」所以，現今已經沒有多少人能夠記得住這些「拍手黨」們曾經自詡的存在目的為何？

我們不知道，包含台灣人民，甚至是資深的中國國民黨黨員在內，今天還有多少中國人能夠清楚的說出中國國民黨存在的目的是什麼？這是當前中國國民黨所必須面對的根本問題。

歷史上，中國國民黨有過讓人景仰的存在目的，難以計數的中國人，曾經為了這個政黨想要實現的目的，拋頭顱，灑熱血；他們不但捐錢，甚至是犧牲性命以成全這個政黨所承擔的偉大使命；那個中國國民黨之所以能夠感動無數中國人，是因為那個中國國民黨存在的目的，為的是把全中國人帶進現代化的世界，讓中國人都能過上一個像人樣，有尊嚴的生活。

中國國民黨其實不必上窮碧落下黃泉，只要把扔進倉庫裡的《三民主義》拿出來認真讀一遍，就能如獲至寶的發現，原來本黨的孫中山總理早就說了：「三民主義就是救國主義。什麼是主義呢？主義就是一種思想，一種信仰，一種力量。」孫中山先生的表述清晰而準確，一個沒有主義的政黨，不會有思想，既然沒有思想，當然也就形不成信仰與力量。中國國民黨只要把孫中山先生的這一句話拿來拷問自己，就能清楚的認識到，當前的中國國民黨為什麼會陷入泥沼，以致於進退失據。

中國國民黨曾經吸引無數的中國年輕人加入，推翻了帝制，肇建了亞洲第一個共和國。中國國民黨的總理遺訓為：「革命尚未成功，同志仍須努力」，本黨要力求「中國之自由平等」實現，於此所謂之自由平等實現，乃中國人在國內與國際上的自由平等實現。中國人當前的境遇，很多方面遠逾百年以前，但是也有不少方面，今不如昔；所以當今之中國，真正是「革命尚未成功，同志仍須努力。」

孫中山先生早在百年以前就已經指出，中國國民黨的存在的目的，並不是為了執政，而是不管在朝或在野，心心念念的，都是為求中國之自由平等實現，孫中山先生的這幾句話，對中國國民黨來說，可謂是萬古長新。

中國國民黨想要浴火重生，最重要的頭等大事，絕不是專職挑執政黨的毛病，搞一些取悅年輕人的花招，發表一些解氣的言論，而是要認真嚴肅地拷問自己，我們中國國民黨存在的目的為何？我們的奮鬥目的還能夠感動誰？我們所有的行動與思考，是不是都是朝著一個值得讓人景仰的目的奔馳而去？

（作者為浙江大學兩岸法律與政策研究中心主任）