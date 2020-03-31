最近，接二連三有朋友問我，如何利用新媒體來操作政治相關議題，包括帶風向，聚集人氣，以導引達成對自身有利的政治理念或目標等。我雖非政治圈人，但對新媒體操作前應該先有的認知倒有些看法。首先，我會把問題改成數位時代的政治公關應該怎麼做？如果以「道」和「術」二字來說明，我認為，新媒體是「術」，公關學才是「道」。

「道」指的是宇宙萬物的本源、事物的根本原則和規律、人的天性，「術」指的是方法、技巧、技術、人的心機。「道」著重整體性、統一性、系統性，而「術」則偏重於技術性、實用性和功利性。

公關便是所謂的「道」。我們不妨想一想，在新媒體出現之前，坊間是不是早有許許多多非常成功的公關案例，無論是企業或團體的形象塑造、化解社會不信任的危機，或是成功地為產品或個人行銷造勢等，可見，沒有新媒體，公關也一樣能夠發揮傳達相關訊息給社會大眾的任務，這便是所謂的道。掌握人心之道，贏得人心之道，唯一的差異是傳統的公關進入到了所謂的數位時代，道理沒有變，只是傳播管道卻由傳統媒體變成所謂的新媒體了。

舉例來說，日前有兩位義大利市長不約而同地為了宣導市民，在新型冠狀病毒肆虐的封城期間，不要找各式理由在城內閒晃，兩人都以網路為渠道，也分別使用直播影片手法。班伽利市長選擇在自家環境，以隨性穿著搭配特寫鏡頭，鏡頭下他的面部表情誇張具故事性，語調隨情緒抑揚頓挫，他的肢體語言則採用更具情緒渲染效果的手勢，（雙手把十指指尖向上集中在一起，上下晃動。這表示「你到底在說什麼鬼？」、「你到底想要什麼鬼？」），訊息傳達力百分百。

另一位普列斯休堤市長上傳的影片，拍攝地點在市政辦公室，穿著西裝，畫面採用中景，雖然他的內容與上述類似，也搭配義大利式的「天哪」手勢，但整體卻讓觀眾產生相當程度的隔閡感。對比兩支影片的點擊率，居然差了30倍以上。

當我們接受他人以音調、表情和肢體所傳達的訊息後，進而產生的情緒波動，在心理學上稱作情緒感染，這種感染通常發生在無意識狀態，情緒一旦被感染，認同感很容易相伴而生，這種表達的技術細節，便是公關學基本的素養。

這剛好是很好的對比，同樣的平台，同樣的主題，類似的內容，時間長度亦類似的短影片，傳播效能卻差了數十倍以上，為何？新媒體在「術」上的做法有何特別差異嗎？當然沒有。當你的公關力 (渲染能力─說故事能力及表達方式) 到位，在數位的平台上傳播效率就自然事半功倍，或換一種說法，就是分享者眾。

人們一般都是在看了什麼或體驗了什麼之後，產生了某種「情感」共鳴，才會引發分享或發文的動機，不可能「毫無情緒」地在社群媒體上分享資訊。日本電通集團曾開發出一種名為「情感觸發」的社群情緒與分享關係統計法。它是以上傳到YouTube的熱門影片為對象，調查及分析使用者是在何種情緒下分享某影片的，最後從中整理、歸納出10個「情感種類」。這10種情感即是「觸發器」,也就是「觸發」分享行為的原因。第1名是「感動的」，第2名是「熱血的」，第3名則是「不敢置信的」，其餘的感情種類依序為爆笑的、酷炫的、可愛的、可惡的、具啟發性的、引發討論的、性感的。而根據統計結果，只要能讓社群產生前3種情緒的內容，都能引發更多的分享及討論。

以上所提的，都是數位公關之「道」，與新媒體的「術」都無關，卻反而是政治相關議題操作是否能成功的關鍵。進一步的說法是，若是有好的數位公關素養，新媒體術自然可讓你錦上添花，若是本身無法掌握公關之道，新媒體之術反而可能使你缺點被數倍放大，使得你想操作的主題未受其利先受其害！

數位時代的公關，仍是人文力，新媒體則是科技力，想想，如果連傳統公關都做不好，加了最新的媒體科技，就會成功嗎？現在，我想反請我的朋友們思考一下，你們欠缺的，究竟是人文力，還是科技力？

（作者為科技媒體專欄作家）