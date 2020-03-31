新加坡不愧獅城盛名！雖然經濟深受新冠病毒打擊，總理李顯龍仍然實事求是向前看，說出大實話，值得包括台灣的世界各國聆聽。

美英政界部分人士將疫情擴大責任指向北京，李顯龍在接受CNN專訪時表示，他不同意「如果中國都做對了，這些事就不會發生的說法」，「疫情現在在世界蔓延，病毒在很多國家傳播開來，許多政府也沒能輕鬆控制疫情啊！」

他還呼籲中美應該齊心協力，共同抗擊病毒。他表示，中美關係本來就錯綜複雜，如果在全球抗疫之時讓矛盾尖銳化，是最不幸的情況。一味互相指責對方製造、擴散病毒，對問題解決絲毫沒有幫助。

李顯龍強調，中國花了幾個月的時間才控制住疫情，疫情在歐美仍處於爆發階段，預料歐美也需要好幾個月才能控制住。他並表示，除非出現終止冠病散布的方法，否則病毒不會在幾個月內消失，可能需要好幾年。

新加坡深受疫情影響，馬來西亞日前封閉了新馬邊界，依賴全球化的新加坡，受到的衝擊不可謂不重。新加坡領導階層同樣可以和歐美人士一樣指責北京，但新加坡領導階層顯然沒有那麼做，對待歐美陸旅客的檢疫，專業和一貫，不曾有過雙重標準。

相比之下，部分台灣政治人物或媒體，總是將矛盾尖銳化。民眾感受到的是情緒，無法客觀看清世界大勢，也無從找到最佳自我定位。更甚者隨著部分歐美國家政治人物和媒體的反中起舞，民眾沉浸在這樣的環境下，自然形成了和世界其他地區大不一樣的看法。

李顯龍的大實話，台灣聽得進去嗎？