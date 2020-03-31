隨著歐美疫情的擴展，第2季全球多個國家包括美國經濟將陷入衰退。目前美國主要連鎖店放無薪假的員工人數已經超過50萬人；據最新調查，美國有49%企業表示極可能裁員，而有超過37%的企業已經停止招聘新員工。

反觀大陸上市公司復產率達到98%，商場、餐館也開始營業，內需有望逐步好轉，預計經濟在第2季逐漸復甦。雖然外需承壓將造成一定影響，但14億人口的內需刺激得當，應可穩住大陸經濟。放著身邊最大的貿易夥伴不要，蔡政府一心想要與大陸脫鉤，如何越過此番經濟寒冬？