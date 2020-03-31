快評》經濟寒冬 19:102020/03/31 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山東省一服裝生產企業復工復產，工人加班趕製來自日本優衣庫的批量服裝訂單。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著歐美疫情的擴展，第2季全球多個國家包括美國經濟將陷入衰退。目前美國主要連鎖店放無薪假的員工人數已經超過50萬人；據最新調查，美國有49%企業表示極可能裁員，而有超過37%的企業已經停止招聘新員工。 反觀大陸上市公司復產率達到98%，商場、餐館也開始營業，內需有望逐步好轉，預計經濟在第2季逐漸復甦。雖然外需承壓將造成一定影響，但14億人口的內需刺激得當，應可穩住大陸經濟。放著身邊最大的貿易夥伴不要，蔡政府一心想要與大陸脫鉤，如何越過此番經濟寒冬？ #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》大外宣真好用 18:202020/03/27 短評 快評》川普認清現實 18:212020/03/27 短評 快評》陳時中破口 19:312020/03/27 短評 快評》打臉江啟臣 19:002020/03/28 短評 快評》有何不可告人？ 18:072020/03/29 短評 快評》紐約武漢大不同 18:092020/03/29 短評 快評》全球失業海嘯？ 18:592020/03/29 短評 快評》類包機，累包機 19:342020/03/30 短評 快評》國民黨怎麼了？ 19:082020/03/30 短評 快評》疫情加劇糧食危機 19:082020/03/30 短評 言論熱門新聞 中時社論》郝柏村走了，中華民國變了社論 - 言論 旺報社評》攻擊譚德塞無助參與WHO - 旺報社評 - 言論 快評》聽聽李顯龍的大實話 - 短評 - 言論 陳一新》不必把台獨議題推上檯面 - 觀點 - 言論 方述斌》美國還是美國嗎？ - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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