去年4月1日，郝柏村先生召喚我，交代回憶錄的出版，以及其他事宜。一如往昔，他思路細密，毫無倦容。萬想不到，第2天清晨，他就病倒了。1年來，在醫院和家人的悉心照料下，得以平靜療養，痛苦減到最輕。3月30日，他安息主懷，不滅的是對中華民國之愛。

27年來，郝先生與我布衣相見，英雄氣概之餘，是長者的藹藹慈光，完全寫照了「望之儼然，即之也溫」二語。他心心念念的，是台灣的前途，和中華民國的命運，安台與保國，乃其奮鬥的目標，亦其妥協的底線，凡此皆不可退讓，蔚為高大的形象，為國人所共見。

郝先生生於民國8年8月8日，30歲來台時，已親歷8年抗日戰爭與4年國共內戰，走過屍山血海，彈片長存腦部，因此最重和平。他認為，戈巴契夫先生是上個世紀中，消除核戰危機最偉大的政治家，因此83年戈氏來台時，曾與之商議在聯合國內成立和平大學，惜因戈氏的退隱而未果。

郝先生強調，民主是兩岸問題終極解決的過程，也是目標，先決條件是終結中國人打中國人。中華民國的英文是Republic of China，則中華民國的國民為Chinese，自不在話下。他70歲才脫下軍裝，走入民間，不久即飽受歡迎，展現其群眾的魅力，民調屢勝當時的李登輝總統，成為「永遠的郝院長」。在台灣，有人稱他「郝伯伯」，有人稱他「外省人」，但誰說他是「外國人」？中國人不打中國人，完整的主張就是緩統、棄獨、不武，這是確保台灣安全和平的不二法門。這個政府對此，聽得進去嗎？

郝先生護衛中華民國憲法不遺餘力，感念蔣介石總統在內戰未歇之際，以廓然大公的胸懷，推出這部「反蔣」的憲法，使得台灣人民在憲政的體制下生活。他也主張恢復國統綱領，這是兩岸和平統一之道。所謂和平統一，就是任何一方不以片面的意志，強加於對方的統一，是從和平發展中，培養雙方的共識。大陸當局對此，聽得進去嗎？

「經文緯武奇男子，特立獨行大丈夫」，這是毛子水先生對俞大維先生的讚詞，移贈郝先生，誰曰不宜？他從少尉排長到四星上將，從大陸到台灣，久經實戰的磨鍊，出將入相之後，深信筆勝於劍，成為業餘的文字工作者。27年來，他勤於筆耕，已寫就500萬字，或已出書，或已發表，修辭立誠，不尚虛飾，展現的不僅是文風，而且是人格，正是一位無懈可擊的大丈夫。

郝先生90歲時，我曾指出，他在台灣最大的意義，就是守護中華民國最後的土地，造福這塊土地上的人民，如施明德先生所形容，以「民主將軍」的身分，崇法務實，保國利民，贏得歷史的地位。如今，他貫徹始終，贏得各方的敬重，無愧為中華民國的保衛者，我們永遠懷念他。

（作者為考試委員）