新冠肺炎在全世界快速蔓延，在面對突如其來的未知風暴之際，許多先進國家的政府治理與危機因應從神壇中跌落。蔡政府延續反中邏輯，斷然切割大陸、香港、澳門，讓台灣擺脫了第一波疫情的衝擊，當台灣還沉浸在有便宜口罩可買，學生可以正常上課，與先進國家共同研發疫苗等一片自信滿滿的氛圍時，第2波來自全球更大的疫情海嘯，正朝著台灣而來，但我們的防疫破口卻沒有真正關上。一旦揭開防疫好棒棒的神祕面紗，我們看到的，究竟是國泰民安，還是千瘡百孔的問題亟待解決的台灣？

防疫優先，無疑是當前國人心中的殷切希望，而國家隊不是只要應付口罩短缺就天下太平。當前台灣有太多因疫情衝擊而衍生出的迫切問題，但近期民眾只看到政府內部充斥著豬隊友，在防疫優先的大帽子底下攪局。

當立法院還在為特別預算的不足而努力時，行政院卻繼續設法讓《國土計畫法》修法強渡關山；當防疫單位在機場徹夜把關，觀光局卻有高官利用權勢接機通關，硬是在防疫第一線挖出破口；有醫生與環保署員工出國旅遊甚至隱匿旅遊史，威脅所屬機關的正常運作；政府機關備援計畫未遵守明確的啟動標準；當大家為經濟衰退、無薪失業而憂心忡忡時，政府官員卻繼續大搞人事鬥爭，希望能在520內閣改組時繼續留住一官半職。

整個政府好像把防疫工作丟給陳時中一人獨撐大局，但行政院長在面對湖北國人返台一事，卻扯防疫專業的後腿，公然「逆時中」唱反調。對這些人而言，比防疫更優先的事，看來不少。

防疫成就雖是台灣現在的「最自豪」，但我們在面對全球疫情惡化時，不僅沒有超前部署，反應慢了更不只半拍。從3月10日台灣疫情升溫開始至31日止，262位確診者中有高達92%是境外移入。3月19日雖然開始「鎖國」，禁止外國人進入，但對於返國的台灣人，卻未比照武漢台胞返台與鑽石公主號遊客集中隔離檢疫的模式辦理。先不論「雙標」是否合理，居家檢疫違規者層出不窮，基層村里幹事疲於奔命，與之同住的家人不僅曝險且行動不受限制，都讓民眾陷入未知的風險。

如果政府提前部署，洽租或徵用閒置旅館與建築，集中檢疫管理，應可盡早防堵這些破口，但如今境外破口仍未堵住，政府只是消極期待返台人數減少。

央行已對批發零售、運輸倉儲、住宿餐飲與娛樂休閒等4大服務「慘」業示警，這些產業占GDP的21.8%，影響員工更多達260萬人，占台灣勞工超過3成，疫情之後的經濟風暴隱然成形。當世界各國紛紛祭出史上最大的紓困救市行動時，我們政府在經濟上的努力，至今卻讓人難以有感。

最近不少國家領導人的支持度因抗疫而升高，包括蔡英文政府，但這是顯示出民眾期待政府更強而有力的作為，若過度吹捧最終可能也難免跌落神壇，媒體帶風向也不可能永遠左右民心。台灣必須超前部署的地方太多了，政府真正的考驗，恐怕在經濟風暴之後才會開始，在國家內外交迫之際，政府裡的豬隊友請不要再來亂了！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）