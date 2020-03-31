新冠肺炎疫情持續延燒，全球將遭受的損害將伊於胡底不得而知。日前綠營大老許信良等人呼籲兩岸應可共同抗疫，確實意義重大，但是否會有效果，還有待觀察。

月前美國智庫盤整當前世界的危機熱點，主要就分布在中東與東亞兩地區，其中以與大陸直接相關與間接相關為關鍵。中東情勢雖然詭譎，但因疫情衝擊似已降溫，這對大陸來說也只是相對重要的問題，中共介入中東戰事的機率較小，但是在東亞方面則否。

目前朝鮮情勢也暫時平息，只剩南海與台海仍處於緊張情勢，其中尤以台海為甚，因為美國府會都還在加碼。除了近日美方機艦繞台之外，川普總統已簽署《台北法案》，而「台灣保證法」也在路上，後者還牽涉到台美軍事演訓事務，將使「一中原則」被破壞殆盡，北京瀕臨必須有所反應的境地，兩岸的情勢已陷入緊張的邊緣，而520更是一個重要的門檻。

對美國來說，台灣問題當然重要，但只要有一個更大的利益誘導，這也並非不可棄。1979年台美斷交時是大陸的因素，如今新冠病毒是否會讓美國重蹈覆轍，其可能性不得排除。但對北京而言，台灣是中共的國祚之根與歷史使命，要付出多大代價都會在所不惜。

再加上大陸的防疫情勢日益好轉，相對地，美國還可能處於風暴之前。目前美方已不若往常指責北京為疫情禍首，看似有求於中共的情況日益明顯。一旦美國疫情大爆發，自顧不暇，台灣的地位將會凸顯，這可能就是綠營人士的最新認知。這將會有兩種可能，一是外銷轉內銷，在兩岸擦槍走火，以抬高選情；二是撒手不管。但以川普商人的性格來判斷，連對伊朗也都息事寧人，那對台灣會大舉介入的機率就可能更小。由此觀之，美方的兩種選擇都對台灣極為不利。

再以產業結構觀之，美國的農民人口只有約2%，而大陸則有40%；相對於第三產業，美國則約有75%而大陸只有45%，這就牽涉到相互接觸的頻繁度與疫情控制的難易度問題。而在產值方面，美中兩國的第三產業比例約是80%比50%，這就牽涉到可受傷害度的問題。在美中兩國人民的儲蓄率方面，美國幾乎是負數，人人都以信用卡簽帳，一旦收入劇減，對於銀行的打擊嚴重。

在這方面，大陸現在是45%，仍居全球最高，而台灣約33%，還算不錯。再從糧食的自給自足程度來看，美中台分別是130%、90%與33%，對台灣極為不利，尤其當進口國都自我封鎖之際。而在能源方面亦然，雖然油價暴跌，但若油源出問題，台灣也只能撐幾個月。

由此可見，兩岸之間和平發展的重要性，合則兩利、鬥則俱傷，而台灣還有多少籌碼必須仔細衡量。目前綠營人士也有要求官方停止使用「武漢肺炎」的呼聲，確實值得支持。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心研究員）