病毒的第1次遠距離傳播是哥倫布造成的。1492年哥倫布發現「新大陸」，第2年12月他重返加勒比海，打算定居下來，帶了1500人和幾百條豬靠岸，第2天就有好些船員得病，並非水土不服，而是從船艙裡共同生活的豬仔身上感染了豬流感，並在這座大島，也就是現在的海地和多明尼加傳染開來。作為帶原者的西班牙水手，咳嗽噴嚏、發個燒也就痊癒了，當地的原住民從來沒有碰過這種病毒，死亡慘重。25年後歷史學家寫下這一段歷史：「新西班牙島上的100萬個靈魂，基督教僅帶離了8000～9000人，剩下的都過世了。」

還有更糟的：1519年西班牙人試圖攻占當時中美洲最大的城市，兵未至，病毒已經先到，在城中快速流行，死人無數，西班牙輕易攻下這座20萬人的城池。中南美洲的阿茲提克帝國、印加帝國都是這樣被征服的；1526年印加帝國國王與西班牙使者見面，不久後便暴病身亡，據推測是得了天花。那使者團中應該有些無症狀帶原者，不過是無心握手、友善寒暄，兵不血刃就建了首功，完全始料未及。

來自歐亞大陸的、經過家畜傳染給人類的病毒威力強大，隨著西歐航海事業的發展，病毒也肆虐了南太平洋島國，1777年英國皇家海軍庫克上校登陸了澳洲南邊的塔斯馬尼亞島，30年後該島30%人口染病死亡，70年後當地原住民剩下庫克造訪前的1%，只有44人留存下來。西方帝國主義不是一天建成的，卻有著病毒「橫掃千軍」的「天威」痛史，原來病毒與上帝站在同一邊？

歐亞大陸早在8000年前建立了農耕文明，馴化了馬、牛、豬、雞，和動物們建立不解之緣，也感染了各式疾病，如：麻疹、傷寒、猩紅熱、百日咳、肺結核、鼠疫等，這些溫帶地區盛行的傳染病主要由接觸動物及人傳人而流行（就像這次新冠狀病毒肺炎），病徵急性，患者若非短時間內喪生，就是痊癒後自此免疫。

8000年來，種種病毒輪番肆虐，古代沒有盤尼西林，沒有特效藥，沒有疫苗，只能靠天生具來的生理身體對抗。每次疫病大流行就如同一次人口清洗，掃滅弱者，留下強者，倖存者多半具有抗體，就把頑抗病毒的好基因遺傳給下一代。也因此，歐亞「舊世界」的人們具有較強的免疫力，而純潔無瑕的中南美和南島原住民一碰到歐亞病毒就十室九空，亡國滅種。

人類與病毒的戰爭從8000多年前開打至今，古時人們束手無策，病來如暴雨，病去如抽絲，就是所謂的「佛系療法」，物競天擇，任憑生滅。21世紀的疫病戰爭不一樣了，嚴謹的管控與隔離，公民的自主管理及完善運行的醫療體系，決定了誰生存，誰沉淪。

（作者為國立台灣大學永續地球研究中心兼任教授）