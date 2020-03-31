美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）抵達紐約港，卻引起大批民眾無視保持社交距離、避免不必要外出的相關命令，紛紛出門到港口附近一探究竟。（路透社）

疫情改變許多事情，但恐怕沒人會想到，現在連紐約人也飽嘗被歧視的滋味！

截至3月31日為止，美國確診病例已經突破16萬人，超過中國大陸官方公布的兩倍之多。全美確診病例中，紐約州占了將近一半；紐約州的確診病例，又有一半是出現在紐約市。如此慘重的疫情不但讓大蘋果陷入空城，也使紐約人成了被排擠的對象，避之唯恐不及。

上周，鄰近紐約的羅德島開始防堵紐約客，州警攔下紐約牌照車輛，國民兵也在機場、鐵路車站與公車站駐守，並挨家挨戶搜尋近期內曾造訪紐約的民眾，要求他們自我隔離14天。違反隔離規定者，最高將面臨500美元罰款，以及入獄90天。許多紐約人在羅德島有夏季度假屋，他們做夢也沒想到，有一天會被如此對待。

不僅羅德島，佛羅里達州及阿肯色州也都要求，所有來自紐約州的旅客都需自我隔離14天。白宮更早在上周二就呼籲，所有近期離開紐約的人都應自我隔離14天，因為「在你離開紐約之前，疫情可能已經爆發」。

疫情當下，如果連紐約人都無法免於被隔離、被排斥，那麼湖北人的被歧視，也就不那麼難理解了。

上周湖北終於解封，許多人急著返回工作崗位，卻發現他們即使出得了省，還是返不了崗。湖北黃梅縣警民與江西九江市發生的大規模衝突，只不過是一個較突出的個案而已，許多湖北人在外省被排擠，租屋遭拒、入住酒店不許，連看個醫生都有問題。

說來叫人感傷，湖北人為疫情付出慘重代價，各地「湖北加油」的宣傳還未停歇，湖北人卻要面對如此不堪的對待。然而對湖北人的這種提防意識，其實是先來自北京。日前，北京市特別要求目前在湖北出差和探親的人員一律不得返京，當時就有人質疑：「說湖北零增長，卻不許湖北人返京，這是什麼道理？」

當中最有爭議的就是無症狀感染者的問題。大陸當局一直未公開「無症狀感染者」數字，令許多人產生疑慮，不相信政府公布的訊息。所謂無症狀感染者指的是，無臨床症狀（如發熱、咳嗽、喉嚨痛等）但抗體檢測為陽性者，他們因為無症狀因此並不計入確診病例，但他們可能把病毒傳染給別人，民間俗稱為「新冠病毒帶菌者」。根據大陸專家的調查，確診病例的密切接觸者感染率為6.3%，帶菌無症狀感染者的感染率為4.11%，兩者十分接近。

由於近日河南、湖北已出現被無症狀感染者傳染確診的病例，為了回應社會關切，大陸國務院總理李克強本周一主持疫情小組會議，要求一旦發現無症狀感染者，要立即按「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療）要求，嚴格集中隔離和醫學管理，公開透明發布資訊，不允許為了追求「清零」而瞞報。在中央的最高防控指令下，預料國家衛健委每天疫情報告的內容，即將納入各地上報的無症狀感染者統計數據，大陸疫情是否將出現再一次翻轉，全世界都很關注。

只能說病毒不分人種，歧視處處都在，要緊的是透明公開。至於病毒源自何方？疫情當下，就別扯淡了吧。（作者為信民兩岸研究協會理事長）