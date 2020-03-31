國人對郝柏村上將的印象是823炮戰的英雄，當行政院長鐵腕治安，面對極羞辱質詢時率所有閣員退席。有人說他不夠民主，事實上，他維護了官員最起碼的尊嚴及政府執政的威信和公信力，這是政府治國不可缺的要件；反觀今天若官員無風骨、無定見，只得任由政客上下其手掏空國家資源。郝上將敢如此堅持，是他一生戎馬所蓄積的智慧和能量。

他對國軍的貢獻，恐怕是時下年輕人所難以窺知的。他歷經抗戰、國共內戰戰火粹煉，培養出他一生忠貞愛國的執念，退休後仍往返兩岸宣揚國軍抗戰的史實，這是為千萬浴血犧牲將士的平反，是為中華民國、中華民族的存亡絕續做出史實真相的旁白和註腳，亦引起大陸眾多學者專家研究抗戰戰史的熱潮，中國中央電視台拍攝國軍抗戰名將的傳記，也因此做出正面報導。

今天遊走兩岸的政客商賈很多，但能扭轉如此歪曲的歷史，唯郝上將一人。他以90高齡奔波在昔日各抗日大型會戰的戰場上發聲、宣講、立碑，展現出既不為名亦不為利的高風亮節。

郝在總司令6年、參謀總長8年這麼長的任期，對國軍做出全面規畫和堅定地執行國軍建軍備戰奠定了深厚基礎，在教育培養人才上不遺餘力，籌措重金禮聘有實戰經驗的退將，辦了戰術研究班、兵學研究所，挑選全軍年輕優秀幹部入學，培養出許多傑出將領；在郝主導下編纂作戰要綱，統一了全軍戰略思想，依據敵軍威脅，修訂台澎金馬防衛作戰的國安計畫書，並透過一系列的軍事演習來訓練部隊，同時亦甄別出優秀將才拔擢升遷；在演習檢討中發掘缺失，來修補作戰計畫，陸軍部隊從營測驗、師對抗演習，讓部隊常年保持動態演習訓練，各級幹部專心專注在部隊不敢鬆弛，這就是領軍帶兵的心法─「嚴訓」。

在國軍裝備日漸老舊又受到美國諸多扞格限制下，郝另闢商源從法國購買幻象戰機、拉法葉軍艦、從荷蘭購買潛艦，並投入鉅資充實中山科學研究院研發能量，利用逆向工程方式，把老舊勝利女神飛彈改製出天弓、天劍防空飛彈、研製海軍雄蜂飛彈，到今天雄二、雄三高超音速飛彈皆發展壯大，台灣已經是全世界部署飛彈密度最高的島嶼。郝出身陸軍，但是國防投資一向以海、空軍為優先，陸軍裝甲部隊則以炮塔拼裝老戰車方式做出M48戰車，這就是大公無私的郝參謀總長。

在軍醫這個環節，大力支持三軍總醫院潘樹仁院長培訓很多醫生出國深造，留美、留德返國成為三總、榮總、振興醫院諸多名醫，可與台大醫院並肩比美。台大是日本東京帝大醫學體系，而軍醫是歐美醫學體系，今天國人健保醫療能得美、日兩大學術交輝競爭，國人才能享受很高的安全保障，可見郝的全面規畫與勇於開創播種，後人得享餘蔭。

郝將軍今天走了，留下無數典範供後人追思。他歷經戰火的洗練，亦看透戰爭的殘酷後遺症，兵凶戰危的苦果，備戰而不求戰，反台獨不是他個人的偏見，而是要消弭戰爭導火線。他一生保衛中華民國，絕不願見到2300萬同胞死難於戰火之中。他任期內將近20年，共軍從未越雷池一步，但如今共軍軍力日趨強大而我國軍相對羸弱，威脅日增，不勝唏噓之餘，「但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山」，希後人能勉而效之，國之幸也。

（作者為陸軍退役中將、前立法委員）