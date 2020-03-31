日前時代力量智庫發布民調，指出74.3%的民眾支持將護照上的英文名字REPUBLIC OF CHINA改為TAIWAN，避免國人被誤認是中國人。為此，國民黨籍立法委員陳玉珍3月30日在立法院指出，台灣不是一個國家。行政院長蘇貞昌受訪時痛批陳玉珍沒有資格擔任國會議員，顯然一場國號的正名之戰已在立法院展開。

國號的正名之戰，朝野不會有任何贏家。首先，在兩岸外交戰方興未艾之際，一旦我國護照上的英文國號改為台灣，北京必然趁機對我邦交國鯨吞蠶食。另一方面，大陸也會以「台灣」2字觸及「一中一台」而全面讓我國在國際組織中下架。

其次，我國現有的15個邦交國都是因為承認「中華民國」而維持邦誼，若我國更改國號，恐怕不少國家會趁機下堂求去。若是因為更改國號而造成邦交國流失，恐怕大綠與小綠都要負起歷史責任。

第三、當邦交國大量流失，很少人知道的一項後果就是，我國總統藉由訪問邦交國「過境訪問」美國的機會也將劇減。過境訪美對我國總統而言，其重要性遠超過造訪邦交國。若是因此導致未來蔡總統無法過境訪美，民進黨是自食惡果。

第四、民進黨有個政治迷思，以為美國無論在何種情形下都會力挺台灣。立法院長游錫甚至呼籲美國與台灣建交，但卻遭美國在台協會發言人孟雨荷打臉，直指一旦改變現狀，可能威脅台海的和平與穩定。由此可見我國即使更改國號，也不可能達成與美國建交的目的。

第五、一旦我國護照更名，北京必然以台灣走向「一中一台」為由而與美國翻臉。在貿易、北韓、防核擴散、防疫等議題上均須與北京合作與互助之際，美國可能被迫與大陸簽下「第四公報」，進一步對美台合作與軍售設限。

只要是涉及可能更改國號的動作，不僅是藍綠攻防重點，更會導致美中台關係生變，一不小心擦槍走火，執政的民進黨將成為國家的歷史罪人。從蘇揆重話批陳玉珍的動作，可看出民進黨有意在新冠疫情在全球延燒之際，將台獨議題推上檯面，這是圖窮匕現？還是原形畢露？

陳玉珍說「中華民國是一個國家，但台灣不是。」依據憲法，她並沒有錯。蘇貞昌作為全國最高行政首長，竟然不知「中華民國」是全國人民最能接受的最大公約數，而且還不尊重現行憲法，更對國際情勢的險惡懵懂無知，才真不夠資格擔任中華民國的行政院長！

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）