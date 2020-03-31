新冠肺炎疫情嚴峻，自國外入境都要居家檢疫，就是要避免出現防疫破口，沒想到觀光局主祕的兒子從菲律賓回國時，觀光局駐機場旅客服務中心員工接機，並在機場接待陪喝咖啡，害該員工及其5歲幼兒都染疫確診。這杯馬屁咖啡是否伴隨飄盪的病毒惹禍，沒人說得準，最冤枉的就是遭殃的5歲幼兒。

隔離中的觀光局主祕雖已遭拔官，神隱多日3月31日接受媒體電話採訪，坦承小孩在菲律賓有生病，卻仍強調在菲律賓治療時，醫院已說明不是新冠肺炎，且否認有指示局內同仁去接待，只是偶爾聊天時聊到，同仁才會去打招呼。

前主祕如此為己辯駁，除了防疫觀念淡薄，更加印證觀光局的接機馬屁文化是這次防疫缺口的最大元凶，且迴護之詞避重就輕，沒有說出完整真相，包括接待其小孩喝咖啡的部屬，還包括桃機旅服中心主任，也就是可能伴隨病毒的馬屁咖啡，共3個人聚在一起喝。

而該位主任就是疫情指揮中心指揮官陳時中口中接機者「是叔姪輩的家庭好友關係」，如果前主祕所言為真，他沒有交代部屬接機，旅服中心主任竟主動帶著部屬去接機，如此「主動積極」的服務精神就更可議了，因旅服中心服務的是旅客，不應是長官的兒子！

這起馬屁接機染疫案，輪廓已十分清楚。過程就是前主祕兒子下飛機後，雖自行通關，全程由主任偕部屬陪同，由於蹺班開車至機場的頂頭上司主祕還沒到，3人一起至咖啡店喝咖啡，最無辜的就是旅服中心員工5歲兒子間接染疫。交通部長林佳龍今天再把前主祕與主任各記一大過，只是剛剛好而已，一點都不為過！