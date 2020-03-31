一生效忠中華民國 郝柏村三總逝世 享嵩壽101歲

前行政院長郝柏村先生101歲辭世，毫無疑問，他是中華民族主義者、中華民國捍衛者、中國國民黨忠誠者，曾經為捍衛中華民族與中華民國鏖戰沙場，但他親歷中華民國由大陸遷移台灣、中華民國不但失去中華民族代表性，其本體與意涵均逐漸異化，中國國民黨也不再是他心目中的那個黨。但他始終熱愛最古典版的中華民國，與大陸交往亦堅持不變。他究竟是曲高和寡，不合乎時代潮流，或守文持正、卓爾不群，蓋棺亦難論定。

對郝柏村個人而言，嵩壽辭世是圓滿此生、往生極樂，但年過70後，親歷政治理念逐漸隨風逝去，1993年離開行政院長的最後戰場，已無力扭轉時局。心雖不死，卻失去戰場，戰士屢發黃鐘之聲，卻聲音微弱。不僅中華民國、中國國民黨，甚至郝柏村政壇上的家人，在政治立場上也與他漸行漸遠。

堅定捍衛中華民國

郝柏村的政治立場可包括3個方面：民族、國家、政黨。在民族認同立場方面，郝柏村無疑是堅定的中華民族民族主義者，認為民族必須統一，堅決反對分離主義台獨；他堅持中國人的身分認同，反對去中國化的文化教育。郝柏村曾經感慨，依照他外孫女所讀的歷史教科書，他已成為「亡國之人」，這個情形直至他辭世沒有改變。

即使在國民黨執政期間，也沒有調整過這個使國人成為「亡國之人」的歷史課綱；即使是他公子郝龍斌在台北市長任內，也沒有用行政權力挑戰過這個課綱。現在的國民黨已完全在野，更沒有能力與意願在歷史教育、身分認同上撥亂反正。

在國家認同立場上，郝柏村無疑是中華民國堅定捍衛者。郝柏村經歷八年抗戰、國共內戰、八二三炮戰，擔任過參謀總長、國防部長，一生都在捍衛中華民國的存在與安全。在兩岸關係立場上，郝柏村最後終能擺脫國共內戰與冷戰對抗思維，但長期的忠黨愛國教育，使他不願意承認中華人民共和國。1992年時郝柏村任行政院長，堅持中華民國的「一中各表」，是郝柏村對「九二共識」的詮釋，也成為兩岸政治關係的底線。2016年民進黨再度執政，反對「一中各表」，拒絕接受「九二共識」，2019年又提出「中華民國台灣」論述，郝柏村最後的政治遺產已隨風而去。

在政黨立場上，郝柏村是中國國民黨的忠貞黨員。郝柏村對共產黨一向沒有好感，晚年雖然接受了抗日戰爭是國共兩黨合作的結果，但是從他的談話中可以清楚了解，他對於共產黨在抗戰中的角色與功能是極度保留的。在他的歷史觀中，中國國民黨與蔣介石是民族救亡圖存者，中華民國是台灣政經成就的貢獻者，共產黨與台獨都是國家統一破壞者、是奪權的僭越者。

在黨內與李登輝的「主流／非主流」鬥爭失敗，以無黨籍身分與林洋港共同搭檔在1996年參加總統大選落敗後，中國國民黨已沒有他的舞台，但他對中國國民黨的忠誠仍然沒有改變，即使再不喜歡國民黨的參選人，也選擇「含淚投票」。

消失的郝柏村身影

事實證明，不是他遺棄了中國國民黨，而是中國國民黨遺棄了他。多年後，他感慨說「新黨才是正統國民黨」，但是如今新黨也式微了。在他辭世後，中國國民黨內的「郝柏村身影」也將陸續消失。

郝柏村效忠的中華民族、中華民國與中國國民黨都不再是他曾經效忠、捍衛的那個民族、國家與黨。那麼，我們應如何看待他的政治遺產？他的公子郝龍斌說，郝柏村的終生職志與遺願是「永遠維持台灣和平安全」，但是從郝柏村的一生來看，他的遺願應不止於此。他的遺願應是：要堅持自己是中國人；反對去中國化的歷史文化教育；國共可以對話合作，但要保持高度警覺；要追求民族統一；在統一的過程中，不可以犧牲中華民國為代價；中國國民黨應承載這個歷史的重大使命。

只是，這個遺產太過沉重，國民黨背得起來嗎？異變的中華民國，又將走向何方？