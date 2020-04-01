無色覺醒》賴岳謙：油價崩盤美股狂瀉！美是否祭出殺手鐧？

歡迎收看《無色覺醒》第599集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「油價崩盤美股狂瀉！美是否祭出殺手鐧？」

新冠病毒疫情在歐美地區仍不見趨緩，沙俄石油談判破局，產油大國全面開打，美頁岩油商恐瀕臨破產，川普砸重本救市，亦讓百廢待舉的世界經濟雪上加霜。日前倫敦的油價已臨17年來新低，國際油價持續走跌。沙俄兩國的石油衝突，在短時間內未見平息的跡象。

OPEC過去所簽訂石油協議將在今年四月份到期，原定會員國要逐日減產石油來控制價格，可是俄國卻未遵行，恣意增產。甚至在最近與沙烏地阿拉伯的談判中，在石油問題上再度生分歧，兩方談判破裂後，加劇了對油價的衝擊。隨後也造成石油期貨價格重挫，美股崩盤等結果。

但是期貨價格下跌後，石油問題還未趨緩。沙烏地阿拉伯為了與俄國分杯羹搶占剩餘的市場份額，也開始了增產石油的步伐。而且因為疫情衝擊，民眾足不出戶、工廠停工等，石油的需求已大幅度降低。在石油價格戰跟市場需求等原因的驅使下，原油供應量大於需求量，價格當然持續只會下跌。

在兩國的石油削價戰下，美國的經濟命脈頁岩油產業也成了池魚之殃。頁岩油本身的提煉成本高於一般的石油，在價格下挫之後，頁岩油商不僅無利可圖，還可能陷入了破產危機。所以這也不免讓人開始懷疑，石油價格下挫為沙俄蓄意之舉，目的就是逐出美國頁岩油商等競爭對手，獨占石油的供給市場。

目前可知，沙國已動用國家基金來挹注石油產業，可見增產搶份額的行動短時間內不會停歇。而究竟誰能奪得最多份額成為價格戰的最後贏家？這就取決於誰有最足夠的儲油設備來囤油，誰囤得多，賺得自然就多。反觀在價格戰所犧牲的美國，未來可能只能使出重啟中東戰端的殺手鐧，才有機會拯救美國油商的頹勢……更多分析請看影片解說！