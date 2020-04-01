這一波的新型冠狀肺炎在去（2019）年11月底至今年2月底之前，可視為球賽的上半場。政府指揮中心動作明快、超前部署，有效控制疫情，成為不少國家心目中的防疫典範。但2月下旬後，疫情蔓延至歐美，而且確診與死亡人數不斷飆升，時間一拉長，除了防疫之外，企業的存活、消費信心的穩定、經濟韌性的維續，才是下半場完勝的關鍵。

由於3月上旬後，歐美疫情轉趨嚴重，擔心境外回傳的感染，也使航線停飛、鎖國防疫成為常態。如此一來，也重創了航空運輸、觀光、飯店、餐飲及零售等內需服務業。

藉由業者訪談及報章雜誌的報導，才知道台灣內需服務業在新冠肺炎的肆虐下已奄奄一息。就空運而言，在幾近鎖國之下，華航、長榮、星宇航空的業績大概只剩下兩成。四、五星級的國際飯店，在國外觀光客不來的情況下，也剩下一、兩成。一般的餐廳在消費者不敢出門，擔心群聚感染的情況下，也剩下四、五成業績。

此外，這次新冠肺炎除了對內需衝擊外，還包括供應鏈斷鏈、以及歐美經濟下滑，對台灣的出口需求影響不可小覷。更遑論股市、匯市波動，造成企業、投資人的損失及流動性風險。

在台灣內需服務業方面，包括餐飲、零售、批發、物流在內的商業服務業，占GDP約22％，約3.96兆元，如以疫情延展至6月底，前二季營業額預估下滑20％，就會帶來3,960億元的業績減少，這尚不包括空運的華航、長榮、星宇等。如以上半年及營收剩三成估計，則又得加上損失1,200億元。整體而言，就有5千億元左右的損失。如再包括製造業供應鏈斷鏈，以及歐、美、中國大陸經濟下滑對台灣電子資訊業、通訊手機、機械、石化、鋼鐵、塑膠、金屬的損失，則總體的營收損失將可能超過1兆元左右。這也是渣打銀行、IHS Markit等估計新冠肺炎對台灣經濟的衝擊可能高達GDP的1％（約1.8兆元）的緣故。

雖然為了因應新冠肺炎，我們政府亦秉持戒慎恐懼的心態，推出了1千億元的紓困振興方案。包括6百億元的特別預算，用來紓困融資。以及4百億元原預算中「移緩濟急」的金額，來紓解業界的困境。同時，行政院長蘇貞昌承諾將在3月底前加碼百億元的補助方案，補助救濟觀光業。不過，對照前述業界的損失（1兆元），以及美國的紓困方案，似乎有點杯水車薪的感覺。以美國為例，政府通過利用2兆美元來救經濟，並使用多元化的工具包括：降息、QＥ，以及消費券的發放等。日本、澳洲也都編列了3～10％GDP的預算來救經濟。

以台灣GDP的規模（18兆）來估算，政府編列3～5％GDP的預算規模，約5,400至9千億元左右，是比較合適的。如一時之間無法籌措如此多的預算，則至少應先編列3～4千億元左右的規模，也比較能夠發揮預期效果。

因此，我們認為政府的速度應更快，預算的規模也應擴大。因為經濟的系統性風險正在擴大，紓困融資固然可以讓業界喘息，但缺乏營收持續湧入的業績，可能在4月底、5月初會產生企業倒閉、員工失業、無薪假的風潮。倘若情況真的發生，則會重創消費信心，導致企業的倒閉、員工的失業、乃至形成社會治安惡化的問題。等到此時，政府再出面發放失業保險、協助員工訓練，可能會事倍功半。

除了擴大紓困及振興經濟的規模外，我們認為在政策應用上也應注意下列方向：

第一，多元化政策工具的使用：除了央行的降息1碼及針對中小企業紓困的2千億元融資外，財政工具如企業營所稅、地價稅／房屋稅的減免、勞動部失業津貼啟動門檻的降低、企業復工使用外勞比例、員工加班限制的放寬等，均應考慮。

第二，加強跨部會的協調，才能發揮政策的綜效：如同前述，多元化政策工具的使用，才能發揮政策乘數效果，而部會之間應發揮協調功能，才能避免本位主義使政策效果互相抵銷。

第三，政策應有產業針對性，才能發揮效果：如目前第一線受創最大的以空運業、觀光飯店、旅行社及導遊為首，透過紓困、融資以及補貼資遣員工的部分薪水有其必要性，同時，無薪假員工應補助部分的薪資，使其生活無虞。但飯店、餐飲融資、紓困後，如果沒有營收還是會倒閉，故此時發放振興券、消費券創造其營收有其必要。

第四，除服務業外，製造業、中小企業的紓困、振興也不容輕忽：這波新冠肺炎除了對服務業衝擊外，供應鏈斷鏈、歐美GDP下滑會對不少台灣產業的出口有重大的衝擊。因此，上述產業的紓困、融資有其必要。此外，未來應有振興經濟方案，協助其數位轉型，進行新南向海外布局的協助，才能爭取產業永續成長的契機。