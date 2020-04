國民黨立委陳玉珍主張「中華民國是國家,台灣不是」,行政院長蘇貞昌痛批陳玉珍「沒資格當國會議員」,引發軒然大波。國民黨團也提出強烈抗議,蔡英文總統含蓄表示「中華民國台灣是台灣人民最大共識,我們將持續凝聚共識,讓這個國家更團結」,新北市長侯友宜指出「中華民國是我們的國家」,520總統就職前夕的兩岸關係敏感時刻,蘇貞昌捅到馬蜂窩。

蘇貞昌律師出身,不可能沒有能力判別政府機關及身分證上的國號是「中華民國」,顯然是意識形態作祟,才會罔顧憲法,仗著民意高點,胡亂批評在野黨立委。陳玉珍之所以會遭綠營圍剿,最關鍵的原因,是她一語道破了民進黨及蘇貞昌的矛盾,談及台獨建國嘴巴勇敢一流,實現正名制憲卻大腦誠實、行動謹慎。完全執政4年之後,蔡英文即使獲得817萬高票,仍不敢啟動民進黨黨綱明定的台獨工程。

不推動修憲,綠營總是卸責門檻過高、朝野沒有共識。但兩個禮拜前民進黨立委林宜瑾對蘇貞昌的質詢堪稱照妖鏡,林宜瑾稱改英文國號不用修憲,只需行政命令,建議將Republic of China改成Republic of Chunghwa(中華)。蘇一方面說要改就改Republic of Taiwan比較好,另一方面卻又說改名不是現在最要緊的,掀開了綠營以修憲門檻高當作台獨遮羞布的底牌。朝野共識的說法更是荒謬,自2016年以來,民進黨輾壓在野黨反對意見的肆無忌憚,早已罄竹難書。

更諷刺的是,蘇的說法不只愧對《中華民國憲法》,在民進黨黨綱及決議文面前更是無地自容。綠營當前主流最常提及的《台灣前途決議文》,其實很明確地指出當前的國號依憲法稱為中華民國,並稱主權領域僅及於台灣金馬與其附屬島嶼。

從此來看,蘇貞昌在批評陳玉珍認為中華民國才是正式國號的說法前,應先廢掉或修正《台灣前途決議文》的相關文字,Kolas Yotaka最好到民進黨全代會主張修改決議文,納入蘭嶼、綠島,免生爭議。

無論從憲法脈絡,或是民進黨的論述脈絡裡,蘇的說法都站不住腳。但倘若結合蘇貞昌從接任閣揆以來,不斷出現的民粹式兩岸論述,就引出一個細思極恐的面向:這到底是綠營精心的策畫,還是偶然的暴走?要知道,蘇在過去並不被認為是一個深綠鷹派的民進黨政治人物,在接替「務實台獨」賴清德任閣揆時,輿論還普遍認為,府院將不會再出現兩岸論述的衝突事件。

倘若蘇的暴衝只是自身諂媚於民粹,趁勢拉抬聲量與政治資本,蔡也不能礙於派系平衡考量而不做出約束,畢竟蘇一再的暴衝可能破壞所有兩岸關係修補的可能。要知道,賴清德擔任行政院長時公開宣示「務實台獨」,蔡曾以接受媒體專訪的方式提點,要賴清德注意憲政分際和政策走向,目前卻未看到蔡對蘇有任何批評,自然讓人質疑,蘇蔡之間是否在玩黑臉、白臉的遊戲,由蘇貞昌帶頭衝,蔡英文在後觀望,藉機推進台獨工程。

如果說,綠營真是在唱雙簧,那這無疑是在拿台灣人民的前途和福祉做賭注。這種小心機,或許可以操作一時,但長久以降,明眼人都看得出來在玩什麼把戲,不可能蒙混過關,也不是一個負責任政府應有的長期政策。

蘇貞昌不顧實然與應然,一味追求民粹支持,讓一眾綠營政治人物跟風地衝衝衝,已對台灣政治造成極其惡劣的影響。行政院長指責在野黨立委沒資格擔任國會議員,抨擊憲法論述;陸委會主委陳明通批評民代不懂民意;執政黨立委鄭運鵬要求國民黨提護照名稱的修法版本,全然破壞了權力分立和憲政體制的分際,以及責任政治的運作邏輯。

更嚴重的是,兩岸關係已經冰冷4年,蔡英文2020勝選之後,兩岸其實都有細微的緩和跡象和善意釋出,然而很明顯地,蘇貞昌暴衝的行為,無論是否出於蔡英文的默許,都將摧毀任何兩岸關係緩和的可能,蘇貞昌就是現在兩岸關係「最大的麻煩製造者」。蔡若有意願在一定程度上改善兩岸關係,防止雙方走向全面的決裂,並避免民粹風氣的繼續發酵,如何處理「蘇貞昌們」,會是蔡當前最大的燙手山芋。