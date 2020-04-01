國民黨立委陳玉珍主張「中華民國是國家，台灣不是」，行政院長蘇貞昌痛批陳玉珍「沒資格當國會議員」，引發軒然大波。國民黨團也提出強烈抗議，蔡英文總統含蓄表示「中華民國台灣是台灣人民最大共識，我們將持續凝聚共識，讓這個國家更團結」，新北市長侯友宜指出「中華民國是我們的國家」，520總統就職前夕的兩岸關係敏感時刻，蘇貞昌捅到馬蜂窩。

蘇貞昌律師出身，不可能沒有能力判別政府機關及身分證上的國號是「中華民國」，顯然是意識形態作祟，才會罔顧憲法，仗著民意高點，胡亂批評在野黨立委。陳玉珍之所以會遭綠營圍剿，最關鍵的原因，是她一語道破了民進黨及蘇貞昌的矛盾，談及台獨建國嘴巴勇敢一流，實現正名制憲卻大腦誠實、行動謹慎。完全執政4年之後，蔡英文即使獲得817萬高票，仍不敢啟動民進黨黨綱明定的台獨工程。

不推動修憲，綠營總是卸責門檻過高、朝野沒有共識。但兩個禮拜前民進黨立委林宜瑾對蘇貞昌的質詢堪稱照妖鏡，林宜瑾稱改英文國號不用修憲，只需行政命令，建議將Republic of China改成Republic of Chunghwa（中華）。蘇一方面說要改就改Republic of Taiwan比較好，另一方面卻又說改名不是現在最要緊的，掀開了綠營以修憲門檻高當作台獨遮羞布的底牌。朝野共識的說法更是荒謬，自2016年以來，民進黨輾壓在野黨反對意見的肆無忌憚，早已罄竹難書。

更諷刺的是，蘇的說法不只愧對《中華民國憲法》，在民進黨黨綱及決議文面前更是無地自容。綠營當前主流最常提及的《台灣前途決議文》，其實很明確地指出當前的國號依憲法稱為中華民國，並稱主權領域僅及於台灣金馬與其附屬島嶼。

從此來看，蘇貞昌在批評陳玉珍認為中華民國才是正式國號的說法前，應先廢掉或修正《台灣前途決議文》的相關文字，Kolas Yotaka最好到民進黨全代會主張修改決議文，納入蘭嶼、綠島，免生爭議。

無論從憲法脈絡，或是民進黨的論述脈絡裡，蘇的說法都站不住腳。但倘若結合蘇貞昌從接任閣揆以來，不斷出現的民粹式兩岸論述，就引出一個細思極恐的面向：這到底是綠營精心的策畫，還是偶然的暴走？要知道，蘇在過去並不被認為是一個深綠鷹派的民進黨政治人物，在接替「務實台獨」賴清德任閣揆時，輿論還普遍認為，府院將不會再出現兩岸論述的衝突事件。

倘若蘇的暴衝只是自身諂媚於民粹，趁勢拉抬聲量與政治資本，蔡也不能礙於派系平衡考量而不做出約束，畢竟蘇一再的暴衝可能破壞所有兩岸關係修補的可能。要知道，賴清德擔任行政院長時公開宣示「務實台獨」，蔡曾以接受媒體專訪的方式提點，要賴清德注意憲政分際和政策走向，目前卻未看到蔡對蘇有任何批評，自然讓人質疑，蘇蔡之間是否在玩黑臉、白臉的遊戲，由蘇貞昌帶頭衝，蔡英文在後觀望，藉機推進台獨工程。

如果說，綠營真是在唱雙簧，那這無疑是在拿台灣人民的前途和福祉做賭注。這種小心機，或許可以操作一時，但長久以降，明眼人都看得出來在玩什麼把戲，不可能蒙混過關，也不是一個負責任政府應有的長期政策。

蘇貞昌不顧實然與應然，一味追求民粹支持，讓一眾綠營政治人物跟風地衝衝衝，已對台灣政治造成極其惡劣的影響。行政院長指責在野黨立委沒資格擔任國會議員，抨擊憲法論述；陸委會主委陳明通批評民代不懂民意；執政黨立委鄭運鵬要求國民黨提護照名稱的修法版本，全然破壞了權力分立和憲政體制的分際，以及責任政治的運作邏輯。

更嚴重的是，兩岸關係已經冰冷4年，蔡英文2020勝選之後，兩岸其實都有細微的緩和跡象和善意釋出，然而很明顯地，蘇貞昌暴衝的行為，無論是否出於蔡英文的默許，都將摧毀任何兩岸關係緩和的可能，蘇貞昌就是現在兩岸關係「最大的麻煩製造者」。蔡若有意願在一定程度上改善兩岸關係，防止雙方走向全面的決裂，並避免民粹風氣的繼續發酵，如何處理「蘇貞昌們」，會是蔡當前最大的燙手山芋。